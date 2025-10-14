¿Reemplazo confirmado? La sorpresiva noticia sobre Guillermo Viscarra previo al Alianza vs Boys

Alianza Lima sigue enfocado en sumar todos los puntos posibles en lo que resta del Torneo Clausura 2025 tras complicar su lucha por el título. En ese contexto, y a poco del partido frente a Sport Boys, los hinchas blanquiazules conocieron una importante noticia que tiene que ver con Guillermo Viscarra.

El popular ‘Billy’ es una de las figuras del plantel de Néstor Gorosito en la presente temporada, por ello, entró en la órbita de clubes del extranjero para ser parte de sus filas antes de finalizar la Liga 1. Como se recuerda, el arquero boliviano llegó a finales del 2024 para reforzar el plantel.

Guillermo Viscarra y una importante noticia en Alianza Lima

“‘Billy’ está en Rusia, está jugando Bolivia, (Guillermo) Viscarra está de suplente, está tapando (Carlos) Lampe, pero hay que recordar que el viaje de Rusia es pesadísimo, es largo. Alianza juega el jueves. entonces Néstor Gorosito ha probado también como una posibilidad a Ángelo Campos. Más que todo es por el viaje, el ‘Pipo’ tiene a Campos como una posibilidad”, dijo la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX tras ver el once que probó el técnico blanquiazul.

(Video: L1 MAX)

De esta manera, el arquero boliviano puede ir a la banca de suplentes para el choque frente al elenco rosado por el Torneo Clausura. Una oportunidad que Ángelo Campos deberá aprovechar si el ‘Pipo’ decide ponerlo en el once inicial ante la ‘Misilera’ que llega a Matute con la moral a tope en busca del triunfo.