Alianza Lima definió el futuro de Guillermo Viscarra y confirmó también su partida: "MLS"

Con miras a la temporada 2026, ya que este año es complicado que gane la Liga 1 y está eliminado de la Copa Sudamericana, Alianza Lima debe preparar un plantel altamente competitivo para llevarse todos los títulos que dispute. En ese sentido, se viene rumorando con la llegada de Pedro Gallese al arco blanquiazul y ahora en Matute definieron el futuro de Guillermo Viscarra, de quien se decía tenía ofertas de la MLS y México.

Mediante sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba informó que el cuadro de La Victoria ha confirmado qué sucederá con el portero de Bolivia en las próximas semanas. Recordemos que 'Billy' fue sumamente criticado a inicios de año por la afición, pero poco a poco fue ganándose el cariño de la hinchada con sus grandes acutaciones en las competiciones internacionales de la Conmebol.

"No existe ninguna oferta de la MLS ni de clubes de México por Guillermo Viscarra. El portero tiene contrato con Alianza Lima por dos años, con opción a uno más, y hasta el momento se tiene previsto respetarlo. Además, el arquero ha sido convocado para los amistosos de la selección boliviana", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'.

De esta forma, se reveló que Alianza Lima quiere continuar con Guillermo Viscarra en el arco de cara a la próxima temporada y también se confirmó que el guardameta partirá brevemente para unirse a su selección de cara a los amistosos internacionales por la fecha FIFA del mes de octubre. En noviembre nuevamente hay una tanta de enfrentamientos preparativos a la Copa del Mundo 2026, por lo que 'Billy' probablemente vuelva a ser llamado por la Verde.

Guillermo Viscarra está en el repechaje del Mundial con Bolivia.

¿Pedro Gallese llegará a Alianza Lima?

El periodista Carlos Alberto Navarro, más conocido como 'Tigrillo', sorprendió hace una semana asegurando que existen negociaciones entre el club blanquiazul y el portero de la selección peruana. "Que Alianza Lima ya había iniciado conversaciones con Pedro Gallese(...). Alianza Lima pretende contratar al mejor arquero de los últimos años Yo no estoy tirando nombres, estoy lanzando ese nombre porque tengo información", señaló el comunicador en el programa PBO Campeonísimo.