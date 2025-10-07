0
Última hora: selección chilena anunció convocatoria de futbolista que juega en Universitario

A través de sus canales oficiales, la selección chilena difundió su última convocatoria donde aparece una figura de Universitario de Deportes.

En los últimos años, Universitario de Deportes ha conseguido ser un cuadro competitivo en todas las ramas en las que tiene un equipo, esto en parte a los buenos refuerzos extranjeros que han fichado para reforzar la mayoría de sus planteles.

Selección sudamericana sorprende al convocar a figura de Alianza Lima

PUEDES VER: Selección de la Conmebol sorprende y convoca a figura de Alianza Lima: ¿De quién se trata?

Por ejemplo, esta temporada para su equipo de fútbol femenino, las 'Leonas' han incorporado a Gisela Pino, mediocampista chilena de 33 años que ha jugado en clubes como Colo Colo, Millonarios y Universidad de Chile.

Justamente la volante acaba de ser incluida en la lista de convocadas por la selección chilena a nivel de mayores, esto con miras a los partidos ante Venezuela y Bolivia, por las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones 2025-2026.

Nómina completa de la selección chilena femenina.

Recordemos que este campeonato será clasificatorio al Mundial 2027 que se desarrollará en Brasil. Salvo las 'verdeamarelas', todas las demás selecciones de Sudamérica participarán de este campeonato.

Gisela Pino, figura de Universitario Femenino

Gisela Pino llegó a Universitario para la presente temporada. Entre sus principales distinciones fue salir campeona de la Copa Libertadores Femenina en 2012 con Colo Colo, además de ser la mejor futbolista de la liga colombiana en la campaña 2022.

