Revelan el nombre del futbolista que no quiere jugar en Universitario en el 2026: "Él no..."

Señalaron que a pesar de que los hinchas de Universitario lo piden, el jugador no tiene la intención de lucir la camiseta crema en la temporada 2026.

Si bien la cabeza de Universitario está puesta en lograr el título del Torneo Clausura y el tricampeonato de la Liga 1 2025, hay puntos que desatan el debate. Uno de ellos es sobre el tema de los jugadores que deben llegar para la próxima temporada, donde el objetivo es realizar una gran campaña en la Copa Libertadores.

Partidos que definirán el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Partidos de Universitario, Cusco FC, Alianza Lima y Cristal para definir el Torneo Clausura 2025

En el programa DyT hablaron sobre ese punto. Diego Rebagliati puntualizó que uno de los aspectos que la 'U' debe mejorar es sobre el tema de apostar por jóvenes de su cantera. Expresó que para él, Diego Romero, quien se encuentra a préstamo en Banfield, debe ser el dueño de la portería.

Talía Azcárate indicó que se comunicó con Germán Alemanno, representante del arquero de 24 años, y le puntualizó que la intención de Diego Romero es continuar su carrera en el exterior. No quiere volver al fútbol peruano en la próxima temporada. Una noticia que sorprendió al Pueblo Crema, pues consideraban al portero como uno de los 'fijos' para el 2026.

"Él (Diego Romero) no quiere regresar. Él no tiene intenciones de volver", expresó la comunicadora en el programa. Como se sabe, el préstamo del arquero a Banfield es por toda la temporada 2025 y si el club argentino no llega a un acuerdo con sus pares cremas, deberá volver a la 'U'.

Diego Romero no tiene minutos en Banfield

Diego Romero llegó a Banfield como su primera experiencia internacional. A pesar de las expectativas, el portero peruano no goza de continuidad en el conjunto argentino. Hasta la fecha solo sumó 90 minutos en la Copa Argentina.

Según datos de Transfermarkt, el valor de Diego Romero en el mercado de pases es de 700 mil euros, el precio -por ahora- más alto de su carrera.

