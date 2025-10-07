0
¿Llega a Universitario? Confirman futuro de Luis Ramos tras culminar contrato en América de Cali

Luis Ramos fue pretendido por Universitario y en Colombia aseguran que el futuro equipo del delantero ya está definido. Todos los detalles.

Wilfredo Inostroza
Luis Ramos tiene vínculo con América de Cali hasta fines del 2025
Luis Ramos tiene vínculo con América de Cali hasta fines del 2025 | Foto: Liga BetPlay
Pese a su paso poco exitoso en las Eliminatorias, Luis Ramos ha vuelto a su mejor nivel con América de Cali y lleva cuatro goles en el Torneo Finalización de Colombia, además hace poco anotó un tanto en la Copa Colombia.

Se sabe que el artillero está a préstamo en los 'Diablos Rojos' y su carta aún pertenece a Cusco FC, pero la cesión tiene una cláusula de compra. ¿Qué pasará con el delantero que también fue pretendido por Universitario meses atrás?

De acuerdo a lo informado por RedGol de Colombia, América de Cali hará uso de la opción para quedarse con el pase del seleccionado peruano, cuyo vínculo vencerá el 31 de diciembre del presente año.

Luis Ramos

Luis Ramos seguirá en América de Cali para el 2026.

Luis Ramos ha marcado 11 goles en 41 partidos con el cuadro escarlata, números que pueden haber convencido a los directivos colombianos de asegurarse con los servicios del jugador de 25 años.

¿Luis Ramos llegará a Universitario?

Si se confirma que finalmente América de Cali comprará el pase de Luis Ramos, esto descartaría su llegada a Universitario, que tendría que busca otro '9' para su campaña 2026.


AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Fútbol Peruano