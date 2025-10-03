¿No viene? Luis Ramos impacta con fuerte decisión tras ser convocado con Perú: "Solicitó..."

La selección peruana anunció su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre. La 'Bicolor' inicia una nueva etapa bajo la dirección interina de Manuel Barreto y entre los llamados destaca la figura de Luis Ramos, delantero que se perfila como el futuro ‘9’ del equipo nacional. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el atacante tomó una drástica decisión ante su convocatoria.

Ramos atraviesa un gran momento en el América de Cali, donde recientemente anotó un espectacular golazo en el duelo ante Junior. El atacante de 25 años se ha consolidado como pieza importante en el equipo colombiano y mantiene una racha goleadora, tras convertir en sus dos últimos encuentros.

Así fue el golazo de Luis Ramos con el América de Cali

¿Qué decisión tomó Luis Ramos tras su convocatoria con la selección peruana?

Luego de confirmarse su llamado a la selección peruana, la periodista colombiana Nany Flórez informó que Luis Ramos solicitó al comando técnico de la 'Bicolor' permanecer algunos días más con su club. Esto debido a la importancia del próximo choque frente a Millonarios FC, clave en la lucha por los primeros puestos de la Liga Colombiana.

"Luis Ramos estaría disponible ante Millonarios FC, antes de unirse a la selección peruana para el amistoso contra Chile el 10 de octubre. Los entrenamientos con Perú inician el 6, pero solicitó viajar después del duelo en Bogotá y solo perderse el partido ante Equidad el 11 de octubre", informó en su cuenta de ‘X’.

Luis Ramos solicitó permanecer con el América de Cali. Composición: Líbero

De esta manera, el exjugador de Cusco FC se quedará hasta el partido programado para el 7 de octubre. Una vez finalizado el compromiso, emprenderá viaje inmediato para integrarse a la concentración de la ‘Bicolor’.

Estadísticas de Luis Ramos en la temporada

En lo que va del año, Luis Ramos ha mostrado gran regularidad con el América de Cali. Si bien no siempre fue titular, disputó 40 partidos, en los que marcó 10 goles y repartió 2 asistencias. Además, el delantero llegará con la pólvora encendida, ya que anotó en los últimos dos compromisos de su equipo, siendo clave en las recientes victorias.

Luis Ramos no ha logrado destacar con la selección peruana

Luis Ramos ha logrado disputar 6 partidos con la camiseta de la selección peruana, donde fue titular en la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol. Sin embargo, hasta el momento, su rendimiento dejó mucho que desear, siendo duramente criticado por los hinchas.