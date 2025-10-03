Gareca dio potente opinión sobre Manuel Barreto y Jean Ferrari con la selección: "Es muy..."

La selección peruana inicia un nuevo ciclo de reestructuración tras el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La primera medida fue la llegada de Jean Ferrari como director general de fútbol de la FPF y la designación de Manuel Barreto como nuevo DT interino. En ese contexto, Ricardo Gareca se pronunció sobre estas incorporaciones y sorprendió con un fuerte mensaje.

El proceso clasificatorio anterior no cumplió las expectativas y culminó con la eliminación de Perú en una de las Eliminatorias más accesibles de los últimos tiempos. Ante ello, Ferrari decidió confiar en Barreto para dirigir los amistosos de octubre y noviembre, mientras se define al entrenador oficial que tomará las riendas con miras al Mundial 2030.

Ricardo Gareca dio potente mensaje sobre llegada de Manuel Barreto y Jean Ferrari

Por ello, en una entrevista con el medio digital 'Pase Filtrado', el extécnico de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, fue consultado por su opinión sorbe el nuevo proceso que lideran Manuel Barreto desde el banquillo y Jean Ferrari en la dirigencia de la FPF.

Y es que, ambas designaciones han recibido críticas de parte de la hinchada, que exige decisiones inmediatas para cambiar el delicado presente de la selección. No obstante, el 'Tigre' Gareca aprovechó la oportunidad para remarcar la complejidad que representa el dirigir a un combinado nacional.

Video: Pase Filtrado

“No sé qué tienen en la cabeza, hay que apoyarlos y respaldarlos (a Jean Ferrari y Manuel Barreto) en todo proceso que se inicia. La cuestión tiene que ser de todos, dirigencial y desde la comunicación. Se piden a chicos que aún no son titulares con su club, pero para ellos eran figuras y uno tenía que tener el tacto para no afectar al chico. Eso tiene que ver con la desesperación de un país que no tiene la idea clara sobre lo que quieren. Para todo hay un proceso, el entrenador debe ver sus condiciones. El trabajo en la selección es muy arduo, no todo es tan sencillo como venir, poner, jugar y sacar”, expresó.

Ricardo Gareca dejó firme pedido a Jean Ferrari

De igual manera, el extécnico de la selección peruana envió un recado para Jean Ferrari en su cargo como director general de fútbol de la FPF, pidiéndole que defina el camino concreto que desea en la selección peruana

"El director deportivo debe tener en claro qué es lo que quiere para la selección en un futuro y eso debe ser respaldado. Debe haber convicción y direccionamiento, porque si no, no hay claridad", sentenció.