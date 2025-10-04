- Hoy:
Presidente de Platense envía contundente mensaje a Pablo Goicochea tras convocatoria: "Otro..."
Ante la convocatoria de Pablo Goicochea para jugar en la selección peruana en la próxima fecha FIFA, Sebastián Ordóñez, presidente de Platense, tuvo inédita reacción.
La selección peruana está en busca de realizar un recambio para enfrentar las próximas Eliminatorias y en ese camino, Manuel Barreto, técnico interino, quiere darle la oportunidad a las nuevas estrellas que se desempeñan en ligas internacionales. Uno de ellos es precisamente Juan Pablo Goicochea.
PUEDES VER: Manuel Barreto impacta e incorpora a 2 ex Alianza Lima para amistosos de Perú: todos los detalles
Tras su paso por Alianza Lima y no tener oportunidad de mostrar su desempeño, Pablo Goicochea logró fichar por Platense de la Primera División de Argentina. Aunque no está pasando necesariamente su mejor momento en el club, se informó que será parte de la próxima convocatoria para el amistoso de Perú ante Chile.
El sorpresivo mensaje del presidente de Platense dirigido a Goicochea
A través de sus redes sociales, el presidente de Platense, Sebastián Ordóñez, no dudó en pronunciarse respecto a la convocatoria del exfutbolista de Alianza Lima, quien podría tener la oportunidad de mostrarse en la selección peruana en el amistoso ante Chile.
"Premio al esfuerzo, al sacrificio y a la perseverancia. Muy merecido. Otro 'Calamar' a su selección", fue el mensaje que compartió junto a una fotografía del futbolista de 20 años de edad que busca ser una de las piezas claves de cara al futuro de Perú pensando en la clasificación del próximo Mundial.
Presidente de Platense envía mensaje a Goicochea.
Luego de terminar su etapa en Alianza Lima, Pablo Goicochea viajó a Argentina en busca de consagrarse en el fútbol profesional y firmó su contrato con Platense hasta diciembre de 2026. A pesar de que no es considerado como parte del primer equipo, el delantero peruano viene sumando minutos con la reserva del club argentino con el objetivo de ganarse un lugar.
