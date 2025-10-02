Platense notificó inesperada noticia para Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima: "Ha sido..."

Uno de los canteranos de Alianza Lima que logró ir al exterior fue Juan Pablo Goicochea. Pese a no tener oportunidades en el primer equipo blanquiazul, el atacante juvenil decidió ir a Argentina para defender los colores de Platense. Sin embargo, no ha sido parte de las últimas convocatorias y ahora el club le notificó de inesperada noticia.

Recientemente, Goicochea fue convocado al equipo de reserva de Platense para el partido contra Deportivo Riestra. El futbolista estuvo ausente durante varias semanas y ahora se hizo presente como titular en el encuentro. Tras el final del encuentro, el club le informó una novedad al ex Alianza Lima.

Juan Pablo Goicochea fue reservado por la selección peruana

Resulta, que la Federación Peruana e de Fútbol (FPF) envió la carta de reserva a Juan Pablo Goicochea de cara a los próximos amistosos de la Bicolor en fecha FIFA. Todo apunta a que Manuel Barreto quiere nuevos nombres para el proceso 2030, por lo que la lista de convocados presentará novedades, informó el periodista Gerson Cuba.

"Desde Platense me informan que Juan Pablo Goicochea ha sido reservado por la FPF para una posible convocatoria de los amistosos de la selección peruana. Se vienen rostros nuevos en la Bicolor", informó el periodista Gerson Cuba.

Juan Pablo Goicochea ha estado en la selección peruana de las categorías menores.

¿Hasta cuándo es el contrato de Juan Pablo Goicochea con Platense?

Tras su salida de Perú a Argentina, Juan Pablo Goicochea firmó contrato con Platense hasta diciembre del 2026. El delantero peruano viene sumando minutos con la reserva, con la esperanza de elevar su nivel y ser convocado al equipo mayor del cuadro 'Calamar'.