0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12
EN VIVO
Alianza Lima vs Boca Juniors HOY por Copa Libertadores Femenina

Platense notificó inesperada noticia para Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima: "Ha sido..."

Juan Pablo Goicochea no tenía mucha continuidad con Platense de Argentina, por lo que el club le notificó inesperada noticia a sus 20 años de edad.

Diego Medina
Juan Pablo Goicochea juega en Platense de Argentina.
Juan Pablo Goicochea juega en Platense de Argentina. | Foto: Platense
COMPARTIR

Uno de los canteranos de Alianza Lima que logró ir al exterior fue Juan Pablo Goicochea. Pese a no tener oportunidades en el primer equipo blanquiazul, el atacante juvenil decidió ir a Argentina para defender los colores de Platense. Sin embargo, no ha sido parte de las últimas convocatorias y ahora el club le notificó de inesperada noticia.

River Plate vs Racing

PUEDES VER: River Plate vs Racing EN VIVO por la Copa Argentina 2025: a qué hora juega y en qué canal ver

Recientemente, Goicochea fue convocado al equipo de reserva de Platense para el partido contra Deportivo Riestra. El futbolista estuvo ausente durante varias semanas y ahora se hizo presente como titular en el encuentro. Tras el final del encuentro, el club le informó una novedad al ex Alianza Lima.

Juan Pablo Goicochea fue reservado por la selección peruana

Resulta, que la Federación Peruana e de Fútbol (FPF) envió la carta de reserva a Juan Pablo Goicochea de cara a los próximos amistosos de la Bicolor en fecha FIFA. Todo apunta a que Manuel Barreto quiere nuevos nombres para el proceso 2030, por lo que la lista de convocados presentará novedades, informó el periodista Gerson Cuba.

"Desde Platense me informan que Juan Pablo Goicochea ha sido reservado por la FPF para una posible convocatoria de los amistosos de la selección peruana. Se vienen rostros nuevos en la Bicolor", informó el periodista Gerson Cuba.

Juan Pablo Goicochea

Juan Pablo Goicochea ha estado en la selección peruana de las categorías menores.

¿Hasta cuándo es el contrato de Juan Pablo Goicochea con Platense?

Tras su salida de Perú a Argentina, Juan Pablo Goicochea firmó contrato con Platense hasta diciembre del 2026. El delantero peruano viene sumando minutos con la reserva, con la esperanza de elevar su nivel y ser convocado al equipo mayor del cuadro 'Calamar'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Acumulado y tabla posiciones de la Liga 1 con el resultado de Alianza Lima vs Grau

  2. FPF impacta y anuncia que Sporting Cristal pierde 5 jugadores para partido del Torneo Clausura

  3. Ignácio Da Silva en la mira de campeón peruano para reforzar su defensa: "Expresó su interés..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano