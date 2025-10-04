Manuel Barreto impacta e incorpora a 2 ex Alianza Lima para amistosos de Perú: todos los detalles

Novedades en la 'Blanquirroja'. El último viernes, se conoció que el DT interino de la selección peruana, Manuel Barreto impactó al incorporar al plantel nacional a dos exjugadores con pasado en Alianza Lima. Ello, con miras a los próximos duelos de preparación que sostendrá el combinado patrio por fecha FIFA.

Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana

Nos referimos a Marko Ciurlizza y Salomón Libman. Según el periodista César Vivar, ambos integrantes identificados con el cuadro victoriano serán parte de su nuevo comando técnico. Sin embargo, eso no es todo ya que, también lo acompañarán un referente de Sporting Cristal y ex elemento de Universitario de Deportes.

Salomón Libman y Marko Ciurlizza serán parte del CT de Manuel Barreto/Composición: Líbero

"Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana. Renzo Revoredo, Marko Ciurlizza van de asistentes. Diego Labrucherie preparador física y Salomón Libman de preparador de arqueros", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Se espera que, el nuevo entorno de Manuel Barreto inicie funciones en Videna este lunes 6 de octubre de cara al duelo contra la 'Roja'. La consigna será empezar los trabajos con figuras del medio local y luego se irán integrando los jugadores del exterior. La idea es tener el plantel completo para luego ir definiendo el equipo titular.

Es importante recordar que la 'Muñeca' Barreto hará su estreno oficial con la 'Bicolor', en el partido amistoso internacional contra Chile a jugarse el próximo viernes 10 de octubre en Santiago.

Para esta nueva convocatoria, resaltan los nombres de varias jóvenes promesas como Felipe Chávez, Anderson Villacorta del extranjero. Así también, la presencia de integrantes con experiencia en el plano local como Miguel Araujo, César Inga, Renzo Garcés, entre otros.