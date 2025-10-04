- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Manuel Barreto impacta e incorpora a 2 ex Alianza Lima para amistosos de Perú: todos los detalles
¡Oficial! El entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto sorprendió al sumar a 2 exfiguras de Alianza Lima a la 'Bicolor'. Conoce de quiénes se tratan.
Novedades en la 'Blanquirroja'. El último viernes, se conoció que el DT interino de la selección peruana, Manuel Barreto impactó al incorporar al plantel nacional a dos exjugadores con pasado en Alianza Lima. Ello, con miras a los próximos duelos de preparación que sostendrá el combinado patrio por fecha FIFA.
PUEDES VER: Prensa extranjera se rindió ante jugador que firmó por Alianza Lima: "Su lugar en el mundo"
Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana
Nos referimos a Marko Ciurlizza y Salomón Libman. Según el periodista César Vivar, ambos integrantes identificados con el cuadro victoriano serán parte de su nuevo comando técnico. Sin embargo, eso no es todo ya que, también lo acompañarán un referente de Sporting Cristal y ex elemento de Universitario de Deportes.
Salomón Libman y Marko Ciurlizza serán parte del CT de Manuel Barreto/Composición: Líbero
"Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana. Renzo Revoredo, Marko Ciurlizza van de asistentes. Diego Labrucherie preparador física y Salomón Libman de preparador de arqueros", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Se espera que, el nuevo entorno de Manuel Barreto inicie funciones en Videna este lunes 6 de octubre de cara al duelo contra la 'Roja'. La consigna será empezar los trabajos con figuras del medio local y luego se irán integrando los jugadores del exterior. La idea es tener el plantel completo para luego ir definiendo el equipo titular.
Es importante recordar que la 'Muñeca' Barreto hará su estreno oficial con la 'Bicolor', en el partido amistoso internacional contra Chile a jugarse el próximo viernes 10 de octubre en Santiago.
Para esta nueva convocatoria, resaltan los nombres de varias jóvenes promesas como Felipe Chávez, Anderson Villacorta del extranjero. Así también, la presencia de integrantes con experiencia en el plano local como Miguel Araujo, César Inga, Renzo Garcés, entre otros.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50