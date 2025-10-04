Alianza Lima y las 4 duras bajas que sufrirá para partido contra Alianza Universidad en Huánuco

Alianza Lima deberá ir hasta Huánuco para afrontar el partido ante Alianza Universidad en el Estadio Heraclio Tapia; válido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Los íntimos volverán a la ciudad de altura luego de varios años, con la consigna principal de sumar de a tres para no renunciar en la lucha por el título nacional.

Alianza Lima y las 4 bajas para jugar ante Alianza Universidad

Previo al choque, la institución victoriana anunció su lista de jugadores convocados, sin embargo, pese a las vueltas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, el equipo de Néstor Gorosito sufrirá de cuatro sensibles ausencias. ¿Quiénes son?

En esta ocasión, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Gianfranco Chávez y Pablo Lavandeira serán las principales bajas que tendrá Alianza Lima. Cabe recordar que, el mediocampista con pasado en el fútbol español aún se encuentra recuperando de un desgarro de primer grado tras el choque contra de Chile, razón por la cual, quedó fuera del duelo frente a Cienciano y Atlético Grau.

Convocados de Alianza Lima ante Alianza Universidad

Por su parte, Lavandeira también está en fase de recuperación luego de la dura lesión que sufrió en el Torneo Apertura 2025. De otro lado, la ausencia de Cari corresponde a una decisión técnica.

Mientras tanto, el exdefensa de Sporting Cristal quedó descartado para enfrentar a los 'Azulgranas', después de sentirse durante los entrenamientos a poco del cotejo contra Atlético Grau de Piura.

Según la información que brindó el periodista Marcello Merizalde, Gianfranco Chávez padece de un leve desgarro, que lo mantendrá alejado de algunos encuentros con el elenco íntimo.