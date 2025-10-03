¿Se pierde la temporada? Revelan la dura lesión que sufrió Gianfranco Chávez con Alianza Lima

Alianza Lima no atraviesa su mejor presente en la temporada, ya que pese a vencer 2-1 a Atlético Grau sigue distanciados en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. A esta situación se sumó una mala noticia: la lesión de Gianfranco Chávez, quien presentó molestias en el calentamiento previo al último partido y finalmente se conoció su diagnóstico.

El experimentado zaguero era el elegido para comandar la defensa blanquiazul, pero encendió las alarmas al sufrir serias molestias minutos antes del inicio del duelo. Su lugar tuvo que ser ocupado por el juvenil Brian Arias.

¿Qué lesión sufrió Gianfranco Chávez?

Tras lo sucedido, los hinchas se quedaron sumamente preocupados por la lesión de Chávez, sobre todo teniendo en cuenta que han venido presentando una gran cantidad de bajas en los últimos partidos. Ahora, el periodista Marcello Merizalde brindó información sobre el estado de salud del jugador.

Según indicó el comunicador en su cuenta de 'X', Gianfranco Chávez sufrió un leve desgarro durante la entrada en calor frente a Atlético Grau. Esta dolencia lo mantendrá al margen de los próximo compromisos de Alianza Lima, aunque aún no hay una fecha exacta.

Gianfranco Chávez sufrió un desgarro y quedará al margen con Alianza Lima.

De esta forma, Néstor Gorosito pierde a una de sus piezas más sólidas en defensa en un momento clave del Clausura. Por lo pronto, Gianfranco Chávez no podrá ser considerado para el siguiente encuentro de los íntimos.

Estadísticas de Gianfranco Chávez en Alianza Lima

El defensor llegó al club tras su salida de Sporting Cristal y rápidamente se ganó la confianza de Néstor Gorosito. En lo que va de la temporada ha disputado 9 partidos (6 en Liga 1 y 3 en Copa Sudamericana), sumando 490 minutos en cancha.

Con experiencia y juventud, Gianfranco Chávez a sus 27 años se perfila como un jugador con margen para seguir creciendo y, de mantener su nivel, podría convertirse en una pieza clave para el futuro de Alianza Lima.