0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Universitario cerca del tricampeonato: ganó 2-0 a Alianza Atlético

Chávez se lesionó en el calentamiento y Gorosito decidió tomar radical decisión previo al partido

Gianfranco Chávez se lesionó en el calentamiento y Néstor Gorosito tomó radical decisión. ¿Qué defensa apostará Alianza Lima ante Atlético Grau?

Jesús Yupanqui
Gianfranco Chávez se lesionó en el calentamiento y el DT de Alianza Lima tomó radical decisión
Gianfranco Chávez se lesionó en el calentamiento y el DT de Alianza Lima tomó radical decisión | Líbero
COMPARTIR

En el calentamiento, Gianfranco Chávez se lesionó. Con la expulsión de Carlos Zambrano y sanción de Renzo Garcés, Néstor Gorosito se vio obligado a mover sus fichas y apostar por una defensa inédita.

Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025

PUEDES VER: Acumulado y tabla posiciones de la Liga 1 con el resultado de Alianza Atlético vs Universitario

El juvenil Brian Arias ingresó al once y hará dupla con Josué Estrada, quien su posición natural es de lateral. Una medida de emergencia que tomó el entrenador de Alianza Lima.

Gianfranco Chávez

Gianfranco Chávez es uno de los refuerzos de Alianza para el Clausura

Los blanquiazules no atraviesan un buen momento deportivo. Por ello, ganar a Atlético Grau es una obligación. Sobre todo en la disputa por lograr el título del Torneo Clausura.

¿Quién es Brian Arias?

Brian Arias es un jugador de 19 años. Su posición natural es de defensor. Destaca por su juego aéreo y agresividad para ir a la marca. Es habitual convocado a la selección peruana Sub 20.

Arias debutó en la Liga 1 2025. Fue en el Apertura, cuando Alianza Lima visitó a ADT en Tarma. El defensor disputó los 90 minutos del partido.

En la Liga 3 disputó en total 20 partidos. Anotó tres goles y brindó una asistencia. Cifras que demuestran que es un defensor que sabe pisar el área rival.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Acumulado y tabla posiciones de la Liga 1 con el resultado de Alianza Lima vs Grau

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano