Chávez se lesionó en el calentamiento y Gorosito decidió tomar radical decisión previo al partido
Gianfranco Chávez se lesionó en el calentamiento y Néstor Gorosito tomó radical decisión. ¿Qué defensa apostará Alianza Lima ante Atlético Grau?
En el calentamiento, Gianfranco Chávez se lesionó. Con la expulsión de Carlos Zambrano y sanción de Renzo Garcés, Néstor Gorosito se vio obligado a mover sus fichas y apostar por una defensa inédita.
El juvenil Brian Arias ingresó al once y hará dupla con Josué Estrada, quien su posición natural es de lateral. Una medida de emergencia que tomó el entrenador de Alianza Lima.
Gianfranco Chávez es uno de los refuerzos de Alianza para el Clausura
Los blanquiazules no atraviesan un buen momento deportivo. Por ello, ganar a Atlético Grau es una obligación. Sobre todo en la disputa por lograr el título del Torneo Clausura.
¿Quién es Brian Arias?
Brian Arias es un jugador de 19 años. Su posición natural es de defensor. Destaca por su juego aéreo y agresividad para ir a la marca. Es habitual convocado a la selección peruana Sub 20.
Arias debutó en la Liga 1 2025. Fue en el Apertura, cuando Alianza Lima visitó a ADT en Tarma. El defensor disputó los 90 minutos del partido.
En la Liga 3 disputó en total 20 partidos. Anotó tres goles y brindó una asistencia. Cifras que demuestran que es un defensor que sabe pisar el área rival.
