Carlos Zambrano sigue en el ojo de la polémica después de ser expulsado del partido contra la U. de Chile en la ida de la Copa Sudamericana y posteriormente contra Cienciano en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. En medio de esta situación, 'Puma' Carranza, exjugador de Universitario, salió a explicar la verdadera razón detrás de sus constantes tarjetas rojas.

'Puma' Carranza dio rotunda explicación a las constantes expulsiones de Carlos Zambrano

José Luis Carranza utilizó su programa en Trivu TV para explicar por qué Zambrano ha sido expulsado muchas veces en el 2025 y de esa forma perjudicó a Alianza con las posibilidades de clasificar a la siguiente instancia de la Sudamericana.

"Si tú lo comprometes, tienes que hablarle, decirle que tiene que estar en el campo y si sale expulsado, te golpeamos los bolsillos, pero si no le dicen nada, entonces él lo hace normal", explicó el exjugador de Universitario.

Los comentarios de 'Puma' Carranza explican una situación de falta de autoridad por parte de los directivos de Alianza Lima sobre Zambrano, ya que no ha visto una sanción interna y cree que está normalizado salir expulsado y no sufrir multas.

Además, no solo manifestó estar en contra de la directiva aliancista, sino también de Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, pues siente que el argentino no ha puesto mano dura con sus jugadores, siendo Carlos Zambrano uno de ellos.

"A mí déjamelo a Carlos Zambrano siempre. Para mí, dámelo con todos sus errores. Lo que pasa es que ven que el técnico está flaqueando y hace esas cosas, esa es la realidad", concluyó.

En conclusión, el 'Puma' Carranza está convencido de que Zambrano es un gran jugador, pero considera que ni la dirigencia ni Gorosito han puesto orden en el equipo para evitar que sea expulsado en repetidas ocasiones.