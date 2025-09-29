Cantoro eligió entre Barcos y Guerrero tras el posible fichaje de Balboa a Alianza: "Yo elijo a..."

Alianza Lima ya está planificando la temporada 2026 y busca un delantero de la jerarquía de Adrián Balboa para reforzar la zona donde actualmente juegan Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Sin embargo, esta decisión podría llevar a la salida de uno de ellos o a su no utilización en el equipo. Por esta razón, Mauro Cantoro, exjugador de Universitario, envió un mensaje contundente y eligió a su delantero favorito para quedarse, dejando a otro en segundo plano.

PUEDES VER: Reimond Manco responde a quienes acusan a Universitario de recibir ayuda para ganar el título

Mauro Cantoro eligió entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero tras el posible fichaje de Adrián Balboa a Alianza Lima

Según reveló el periodista Mauricio Loret de Mola, Alianza Lima está interesado en buscar el regreso de Adrián 'Rocky' Balboa, figura de Racing de Argentina, para la siguiente temporada de la Liga 1.

Entonces, este posible fichaje traería un dolor de cabeza a Néstor Gorosito para decidir a quién dejar como segundo delantero, ya que Balboa llegaría como el flamante atacante para ocupar el titularato.

Video: D'engache

Tras ello, Cantoro, goleador de la Liga 1, salió al frente para escoger a su favorito entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero para que se quede una temporada más en Alianza. "Yo la tengo clara (...) Yo elijo a Paolo, a Paolo", manifestó en el programa Desmarcados.

En medio de su elección, también se dio el tiempo para explicar el por qué de su inclinación por Guerrero sobre Barcos. En esta ocasión, comenzó diciendo las cosas buenas del argentino, pero al final quedó claro que el que mejor temporada en el 2025 viene haciendo es el ariete peruano.

"Barcos es tremendo, yo no dije lo contrario. Lo de Barcos es indudable, lo que hace como jugador, y no solo ahora en Alianza, sino en su carrera. Solo que si me dices a mí, Paolo es un crack, es una locura", culminó.