Pedro Gallese es opción para reforzar a histórico club peruano: "Conversaciones..."
En PBO Campeonísimo indicaron que Pedro Gallese inició conversaciones con histórico equipo de la Liga 1. ¿Se viene el fichaje bomba? Te contamos.
Si bien la temporada 2025 aún no termina, los equipos ya están mirando de reojo lo que será el 2026. En las últimas horas, se conoció que histórico equipo de la Liga 1 está en conversaciones con Pedro Gallese.
En el programa de PBO Campeonísimo, el comunicador Carlos Albero Navarro, conocido como 'Tigrillo', indicó que Alianza Lima pretende contratar a Pedro Gallese, arquero titular de la selección peruana y que es una de las figuras de Orlando City.
"Que Alianza Lima ya había iniciado conversaciones con Pedro Gallese(...). Alianza Lima pretende contratar al mejor arquero de los últimos años Yo no estoy tirando nombres, estoy lanzando ese nombre porque tengo información", señaló Navarro.
Pedro Gallese es pieza clave en la selección peruana
Como se sabe, Pedro Gallese es hincha de Alianza Lima y en el 2019 defendió la portería blanquiazul. Según información de Transfermarkt, el contrato del arquero de 35 años con Orlando City es hasta final de temporada.
Carlos Zambrano reveló hasta cuándo es su contrato con Alianza Lima
En una entrevista con RPP, Carlos Zambrano reconoció que está atravesando un mal momento, pero aseguró que está trabajando arduamente para recuperar su nivel futbolístico y ayudar a su equipo a lograr los objetivos.
Además, el 'León' confesó que tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026 y se encuentra muy feliz en el cuadro blanquiazul, el equipo de sus amores.
"Sí, tengo contrato para 'todos los sapos malos'. Tengo un año más de contrato, gracias a Dios. Soy feliz aquí y espero darle algunas alegrías", señaló Zambrano.
