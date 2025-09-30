DT de Cardiff City dio rotundo comentario sobre Robertson tras estar en la mira de Perú: "Es una..."

El último lunes, la FPF envió carta de reserva a Cardiff City con la finalidad de que el jugador Alexander Robertson, pueda ser convocado en el partido amistoso que afrontará la selección peruana ante Chile en el mes de octubre. Bajo ese contexto, el técnico de su actual club, Cardiff City lanzó un categórico mensaje.

DT de Cardiff City habló sobre Alexander Robertson previo al duelo contra Burton Albion FC

Durante la conferencia de prensa previo al choque contra el Burton Albion FC, el estratega de 'Los Bluebirds, Brian Barry-Murphy, confirmó que el mediocampista nacional acaba de superar una complicada lesión en la corva que lo alejó algunos partidos de las canchas. Sin embargo, precisó por ahora tratará de no exigirlo para que pueda reincorporarse con el resto de sus compañeros.

Alexander Robertson puede integrar la convocatoria de Perú para el amistoso ante Chile

"Obviamente se lesionó en el último partido de pretemporada. Y ya ha vuelto a entrenar a pleno rendimiento, así que estará disponible en cuanto alcance la intensidad que requiere el grupo", manifestó Barry-Murphy a los medios.

En ese sentido, el entrenador de Cardiff City no ocultó su alegría de volver a tener de vuelta al talentoso volante de 22 años, pero también dejó en claro que por ahora no está en óptimas condiciones para volver a jugar, a no ser que se encuentre en óptimas condiciones físicas.

"Pero es una buena noticia que no tenga dolor, esté en pleno entrenamiento y listo para competir. Cada miembro de nuestro equipo requiere un nivel de intensidad para competir por un puesto. Y Alex aún no está a ese nivel, considerando el volumen de entrenamiento que ha recibido", acotó.

Alexander Robertson: valor en el mercado

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas a nivel mundial refiere que actualmente el pivote se cotiza en 1.50 millones de euros en el mercado de pases. Este valor viene siendo el más importante en su carrera profesional.