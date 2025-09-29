FPF envió cartas de reserva a jugadores del FC Núremberg y Cardiff City para amistoso Perú vs Chile

La Federación Peruana de Fútbol está empezando a tomar acciones para el futuro después de quedar eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En una campaña en la que tres técnicos no lograron levantar al conjunto peruano hacia la clasificación. Es por eso que, pensando en el Mundial 2030, Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, ha solicitado la reserva de dos jugadores peruanos que actualmente juegan en el FC Núremberg y Cardiff City.

FPF envió cartas de reserva por Fabio Gruber del FC Núremberg y Alexander Robertson del Cardiff City para amistoso Perú vs Chile

Según la información del periodista Gustavo Peralta, la FPF envió cartas de reserva para Fabio Gruber, defensa titular del FC Núremberg de la Bundesliga 2, y para Alexander Robertson, volante del Cardiff City de la League One de Inglaterra.

"Información sobre la selección peruana: Con miras al amistoso ante Chile del próximo viernes 10 de octubre, la FPF envió cartas de reserva para Fabio Gruber, defensa del FC Núremberg, y el volante Alexander Robertson, jugador del Cardiff City FC. Es importante tener en cuenta que la reserva no garantiza su convocatoria final por parte de Manuel Barreto. Estaremos a la espera de una definición", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

En la información también se destaca que la reserva no asegura la convocatoria de Gruber ni Robertson, sino permite que en un eventual llamado a la selección peruana los clubes Núremberg y Cardiff City puedan ceder a sus jugadores sin restricciones.

Fabio Gruber en FC Núremberg 2025/2026

Fabio Gruber, defensa y capitán del FC Núremberg, ha disputado los 7 partidos posibles de la Bundesliga 2, la segunda división del fútbol en Alemania. Además, se destaca por ser fundamental en el esquema de su entrenador debido a su liderazgo en el campo.

Alexander Robertson en Cardiff City 2025/2026

Alexander Robertson, jugador australiano con raíces peruanas, no ha disputado un partido oficial desde el comienzo de la League One, tercera división de Inglaterra, al encontrarse lesionado. El volante de 22 años se está recuperando de una lesión muscular que podría dar fin en noviembre.