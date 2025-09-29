Con los verdugos de Alianza Lima: Chile anuncia lista de convocados para amistoso ante Perú

Las Eliminatorias 2026 han terminado, pero en octubre habrá fecha FIFA, en la que se verán las caras las dos selecciones peor ubicadas del proceso clasificatorio. Perú vs. Chile sostendrán un amistoso internacional en Santiago, por lo cual la 'Roja' sorprendió en las últimas horas al anunciar a sus convocados para el partido, con la presencia de los verdugos de Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

Este lunes, el combinado mapocho hizo oficial la nómina de 23 citados por el DT interino, Sebastián Miranda, para enfrentar a la Bicolor. Entre los nombres más destacados se encuentran dos figuras de U de Chile que anotaron los goles que eliminaron al cuadro aliancista en los cuartos de final del torneo continental.

Nos referimos a los volantes Lucas Assadi y Javier Altamirano, dos habituales convocados quienes por sus buenas actuaciones con el 'Romántico Viajero', incluido el compromiso ante los blanquiazules en Coquimbo fueron llamados nuevamente al seleccionado trasandino y se unirán en los próximos días a los entrenamientos en el Complejo Juan Pinto Durán.

Lucas Assadi y Javier Altamirano, verdugos de Alianza Lima en la Sudamericana, fueron convocados a Chile para amistoso ante Perú. Foto: La Roja

Lucas Assadi y Javier Altamirano fueron los verdugos de Alianza Lima

Universidad de Chile le quitó el sueño a Alianza Lima de ser campeones de la Sudamericana 2025 en la vuelta por los cuartos de final, donde los dos futbolistas antes mencionados fueron los verdugos del elenco victoriano. Assadi fue el que abrió el marcador a los 5 minutos con un remate colocado al segundo palo.

Video: DSports

Por su parte, Altamirano terminó de sepultar las ilusiones 'Íntimas' a los 51 minutos, cuando tras recibir un pase de Maximiliano Guerrero, sacó un potente disparo de larga distancia que se metió en el ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Guillermo Viscarra.

Video: DSports

Lista de convocados de Chile para el amistoso ante Perú

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea - Gales), Thomas Gillier (Montreal - Canadá), Jaime Vargas (Recoleta - Chile)

Lawrence Vigouroux (Swansea - Gales), Thomas Gillier (Montreal - Canadá), Jaime Vargas (Recoleta - Chile) Defensas: Fabián Hormazabal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo - Chile), Iván Román (Atl. Mineiro - Brasil), Guillermo Maripán (Torino - Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza - Brasil), Francisco Sierralta (Auxerre - Francia), Gabriel Suazo (Sevilla - España), Nicolás Díaz (Puebla - México)

Fabián Hormazabal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo - Chile), Iván Román (Atl. Mineiro - Brasil), Guillermo Maripán (Torino - Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza - Brasil), Francisco Sierralta (Auxerre - Francia), Gabriel Suazo (Sevilla - España), Nicolás Díaz (Puebla - México) Volantes: Rodrigo Echeverría (León - México), Vicente Pizarro (Colo Colo - Chile), Marcelino Núñez (Ipswinch - Inglaterra), Felipe Loyola (Independiente - Argentina), Lucas Assadi (U. de Chile), Javier Altamirano (U. de Chile)

Rodrigo Echeverría (León - México), Vicente Pizarro (Colo Colo - Chile), Marcelino Núñez (Ipswinch - Inglaterra), Felipe Loyola (Independiente - Argentina), Lucas Assadi (U. de Chile), Javier Altamirano (U. de Chile) Delanteros: Gonzalo Tapia (Sao Paulo - Brasil), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato - Chile), Lucas Cepeda (Colo Colo - Chile), Clemente Montes (U. Católica - Chile), Alexander Aravena (Gremio - Brasil), Ben Brereton (Derby County - Inglaterra)

Perú vs. Chile: fecha y hora del amistoso

Perú vs. Chile se enfrentan el próximo viernes 10 de octubre en un amistoso internacional por fecha FIFA desde el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago a partir de las 20:00 horas local (18:00 en territorio peruano).