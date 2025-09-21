Alexis Sánchez lanzó devastador mensaje sobre Gareca tras dejar a Chile sin Mundial: "A mí me..."

¡Rompió su silencio! Desde España, un histórico referente de la selección chilena como el delantero Alexis Sánchez no se guardó nada cuando se pronunció sobre el fracaso de la 'Roja' en las Eliminatorias Copa del Mundo 2026. ¿Qué dijo sobre el ex DT Ricardo Gareca?

Alexis Sánchez dejó fuerte comentario sobre Ricado Gareca tras dejar a Chile sin Mundial 2026

Mediante una reciente entrevista con el Diario AS, el popular 'Niño Maravilla' fue consultado sobre por qué el cuadro sureño quedó fuera de la lucha por ir al Mundial de Norteamérica 2026, a lo que respondió de forma contundente sobre la labor del 'Tigre', y el resto de exestrategas que tuvieron paso por el conjunto mapocho.

Alexis Sánchez habló sobre el fracaso de Chile en las Eliminatorias 2026

"No supieron llevar a los jugadores, creo yo. Para mí, en la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos. Y por eso cambiaron a dos o tres entrenadores", expresó en primera instancia.

Bajo ese contexto, el atacante de Sevilla de España, lanzó un dardo contra el experimentado técnico argentino respecto al puesto en el que le tocaba jugar con la 'Roja' durante el último proceso clasificatorio.

"Por ejemplo, a mí me ponían de 6 y esa no era mi posición. Yo siempre he jugado de extremo izquierdo y enganchando para el medio, pero no actuaba ahí. Una sola vez me pusieron, contra Canadá, pero justo jugamos 20 minutos" agregó categóricamente Alexis Sánchez.

Por último, '10' de Sevilla se refirió al fracaso de su selección en las recientes clasificatorias e hizo un explícito pedido al nuevo DT. "El jugador chileno es complicado de entender. Hace falta un técnico de nuestro país, que nos sepa llevar", sentenció.