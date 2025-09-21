0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga

Alexis Sánchez lanzó devastador mensaje sobre Gareca tras dejar a Chile sin Mundial: "A mí me..."

Luego del fracaso de la selección chilena en las Eliminatorias 2026, el atacante Alexis Sánchez hizo trizas al DT argentino Ricardo Gareca con un fuerte comentario.

Solange Banchon
Alexis Sánchez no calló y habló sobre Ricardo Gareca tras el fracaso de Chile en las Eliminatorias 2026
Alexis Sánchez no calló y habló sobre Ricardo Gareca tras el fracaso de Chile en las Eliminatorias 2026 | AFP/Composición: Líbero
COMPARTIR

¡Rompió su silencio! Desde España, un histórico referente de la selección chilena como el delantero Alexis Sánchez no se guardó nada cuando se pronunció sobre el fracaso de la 'Roja' en las Eliminatorias Copa del Mundo 2026. ¿Qué dijo sobre el ex DT Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca descartó volver a dirigir a la selección peruana tras dejar Chile

PUEDES VER: Gareca impacta tras confesar por qué no volverá a ser DT de la selección peruana: "Es una..."

Alexis Sánchez dejó fuerte comentario sobre Ricado Gareca tras dejar a Chile sin Mundial 2026

Mediante una reciente entrevista con el Diario AS, el popular 'Niño Maravilla' fue consultado sobre por qué el cuadro sureño quedó fuera de la lucha por ir al Mundial de Norteamérica 2026, a lo que respondió de forma contundente sobre la labor del 'Tigre', y el resto de exestrategas que tuvieron paso por el conjunto mapocho.

Alexis Sánchez

Alexis Sánchez habló sobre el fracaso de Chile en las Eliminatorias 2026

"No supieron llevar a los jugadores, creo yo. Para mí, en la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos. Y por eso cambiaron a dos o tres entrenadores", expresó en primera instancia.

Bajo ese contexto, el atacante de Sevilla de España, lanzó un dardo contra el experimentado técnico argentino respecto al puesto en el que le tocaba jugar con la 'Roja' durante el último proceso clasificatorio.

"Por ejemplo, a mí me ponían de 6 y esa no era mi posición. Yo siempre he jugado de extremo izquierdo y enganchando para el medio, pero no actuaba ahí. Una sola vez me pusieron, contra Canadá, pero justo jugamos 20 minutos" agregó categóricamente Alexis Sánchez.

Por último, '10' de Sevilla se refirió al fracaso de su selección en las recientes clasificatorias e hizo un explícito pedido al nuevo DT. "El jugador chileno es complicado de entender. Hace falta un técnico de nuestro país, que nos sepa llevar", sentenció.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. La firme decisión que tomó el DT de Gremio con Erick Noriega para el clásico, según prensa brasileña

  2. Christian Cueva protagoniza nuevo escándalo en Emelec tras ser sancionado: "Ha reclamado..."

  3. Partidos de HOY EN VIVO, domingo 21 de septiembre: programación, hora y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano