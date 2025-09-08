Chile vs. Uruguay EN VIVO vía Chilevisión: hora y canal para ver partido por Eliminatorias

En el Estadio Nacional de Santiago, no te pierdas el partido entre Chile vs. Uruguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, este martes 9 de septiembre y desde las 18.30 horas de Perú (19.30 de Chile). La transmisión estará a cargo de Chilevisión y a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del encuentro.

La Roja viene de perder 3-0 en Brasil y sigue en el fondo de la tabla de posiciones totalmente eliminado, por lo que simplemente buscará la forma de despedirse de la mejor manera ante su hinchada. Sin embargo, al frente tiene a un duro rival que la semana pasada obtuvo su clasificación a la Copa del Mundo.

Uruguay derrotó 3-0 a la selección peruana en el Estadio Centenario de Montevideo y consiguió su cupo directo al Mundial de Norteamérica 2026, por lo que llega con el ánimo a tope para obtener un nuevo triunfo y ante un rival con el cual en los últimos años se ha formado una fuerte rivalidad.

¿A qué hora juega Chile vs. Uruguay?

Te brindamos los horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 15.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 18.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 19.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 20.30 horas

¿Dónde ver Chile vs. Uruguay EN VIVO?

La transmisión del partido entre las selecciones de Chile y Uruguay por las Eliminatorias 2026 será mediante la señal de Chilevisión para toda la nación sureña. Asimismo, para Perú y el resto de Sudamérica el encuentro estará disponible a través de Movistar Deportes y Movistar Play totalmente online..

Chile vs. Uruguay: alineaciones posibles del partido

Chile : Vigoroux; Román, Díaz, Maripán; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Brerenton, Aravena.

: Vigoroux; Román, Díaz, Maripán; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Brerenton, Aravena. Uruguay: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Valverde, Bentancour, De Arrascaeta; Pellistri, Rodríguez, Aguirre.

Chile: últimos partidos

Estos son los últimos cinco duelos de Chile:

Brasil 3-0 Chile

Bolivia 2-0 Chile

Chile 0-1 Argentina

Chile 0-0 Ecuador

Paraguay 1-0 Chile

Uruguay: últimos partidos

Estos son los últimos cinco encuentros de Uruguay:

Uruguay 3-0 Perú

Uruguay 2-0 Venezuela

Paraguay 2-0 Uruguay

Bolivia 0-0 Uruguay

Uruguay 0-1 Argentina

¿En dónde juega Chile vs. Uruguay EN VIVO?

El partido por Eliminatorias 2026 se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​, ubicado en el Parque deportivo Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa en la ciudad de Santiago. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 48.665 espectadores en sus tribunas.