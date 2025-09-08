Ecuador vs. Argentina EN VIVO: pronóstico, hora y canal de partido por Eliminatorias 2026

Ecuador vs. Argentina se enfrentan este martes 9 de setiembre por la última fecha de las Eliminatorias 2026 en un partido de fuerzas parejas desde el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil a partir de las 18:00 horas local y de Perú (20:00 en territorio argentino), con transmisión EN VIVO vía Telefe, TyC Sports, El Canal del Fútbol y Movistar Eventos 1. Entérate de todos los detalles del cotejo entre dos equipos que estarán en el Mundial 2026.

Argentina (1° con 38 puntos) fue la primera selección del continente en conseguir su boleto a la Copa del Mundo 2026 y llegará a tierras ecuatorianas con el liderato en su poder tras golear 3-0 a Venezuela de local con doblete de Lionel Messi. Justamente, la 'Pulga' no será parte de la delegación albiceleste por decisión técnica.

Otra baja confirmada es la de Cristian Romero por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Lionel Scaloni realizaría algunas modificaciones en su once titular con el objetivo de cerrar con broche de oro este proceso clasificatorio. La principal duda es en el lateral izquierdo, pues el estratega aún no se decide por Marcos Acuña o Julio Soler. Además, Lautaro Martínez será el compañero de ataque de Julián Álvarez, cosa que causará preocupación en el rival pues ambos llegan en un gran momento.

Ecuador (4° con 26 puntos) es otro de los combinados que llegó a esta fecha doble con la clasificación al Mundial en sus manos. Pese a que no va a jugar con presión, la 'Tri' quiere hacer respetar su localía tras empatar de visita sin goles frente a Paraguay y sacar un buen resultado para culminar el certamen de gran forma tras comenzar con tres puntos menos.

El DT Sebastián Beccacece planteará en esta oportunidad una línea de tres centrales con dos carrileros con el objetivo de cerrarle los espacios por el medio a la 'Albiceleste'. La única duda del entrenador está en la banda izquierda, pues Pervis Estupiñán parte con ventaja para arrancar las acciones, pero Nilson Angulo podría tomar ese lugar para mantener una formación equilibrada a nivel defensivo

¿A qué hora juega Ecuador vs. Argentina?

La 'Tri' mide fuerzas con los 'Albicelestes' en el primer duelo de la jornada 18 de las Clasificatorias 2026, el cual está pactado para comenzar a las 18:00 horas de Ecuador y Perú (20:00 de Argentina). A continuación, te damos a conocer los horarios del encuentro en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 17:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver Ecuador vs. Argentina EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Ecuador vs. Argentina, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de El Canal del Fútbol en tierras ecuatorianas, TyC Sports y Telefe en territorio argentino, y Movistar Eventos 1 en Perú. Revisa los canales que pasarán los 90 minutos en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

Argentina: Telefe, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tuves, Fútbol Canal

Brasil: Sportv 2

Chile: Chilevisión (en diferido miércoles 10/09 3:40 horas), Mi Chilevisión, Disney Plus

Colombia: Gol Caracol (Youtube), Ditu por Caracol, RCN App

Ecuador: El Canal del Fútbol

Estados Unidos: Fanatiz (PPV)

México: Claro Sports

Paraguay: Hei, Versus (Youtube)

Perú: Movistar Eventos 1 (canales 1 y 701 HD Movistar TV)

Uruguay: AUF TV, Antel TV, Dsports

Ecuador vs. Argentina: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Argentina es ligeramente favorito para dar el golpe sin la presencia de Lionel Messi y llevarse los tres puntos ante Ecuador de visita por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Ecuador Empate Argentina Betsson 3.55 2.58 2.62 Bet365 3.40 2.70 2.55 Betano 3.60 2.57 2.80 Te Apuesto 3.48 2.57 2.68 Apuesta Total 3.40 2.75 2.54 Meridianbet 3.33 2.64 2.59

Ecuador vs. Argentina: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán (Nilson Angulo); Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (Julio Soler); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: últimos resultados

Paraguay 0-0 Ecuador | fecha 17 Eliminatorias 2026

Perú 0-0 Ecuador | fecha 16 Eliminatorias 2026

Ecuador 0-0 Brasil | fecha 15 Eliminatorias 2026

Chile 0-0 Ecuador | fecha 14 Eliminatorias 2026

Ecuador 2-1 Venezuela | fecha 13 Eliminatorias 2026

Argentina: últimos resultados

Argentina 3-0 Venezuela | fecha 17 Eliminatorias 2026

Argentina 1-1 Colombia | fecha 16 Eliminatorias 2026

Chile 0-1 Argentina | fecha 15 Eliminatorias 2026

Argentina 4-1 Brasil | fecha 14 Eliminatorias 2026

Uruguay 0-1 Argentina | fecha 13 Eliminatorias 2026

Ecuador vs. Argentina: historial

Ambas selecciones se han visto las caras en 41 ocasiones entre amistosos y todas las competiciones, con un historial favorable a Argentina con 24 victorias sobre las 5 de Ecuador. Además, se han registrado 12 compromisos empatados. Conoce cuales fueron los últimos resultados entre sí.

Argentina 1(4)-1(2) Ecuador | Copa América 2024

Argentina 1-0 Ecuador | amistoso 2024

Argentina 1-0 Ecuador | Eliminatorias 2026

Ecuador 1-1 Argentina | Eliminatorias 2022

Argentina 3-0 Ecuador | Copa América 2021

¿En dónde juega Ecuador vs. Argentina?

El escenario donde Ecuador recibirá a Argentina por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será el Estadio Monumental Banco Pichincha, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Guayaquil y que cuenta con una capacidad total para 59 mil 283 espectadores.