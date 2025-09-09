Televen EN VIVO por internet GRATIS: VER Venezuela vs Colombia HOY por Eliminatorias 2026

Venezuela vs Colombia se enfrentan HOY, martes 9 de septiembre, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El duelo se jugará en el Estadio Monumental de Maturín y será transmitido EN VIVO por la señal de Televen. Este partido será clave para que la 'Vinotinto' puede definir su clasificación al repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Televen EN VIVO, partido de Venezuela vs Colombia?

El enfrentamiento entre Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Televen. Canal que podrá ser sintonizado en mediante el Canal 10 de la señal abierta de Caracas. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming mediante Televen Stream y por su canal de YouTube.

Venezuela vs Colombia: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Venezuela vs Paraguay para que pueda seguir la señal de Televen EN VIVO mediante el operador de cable de tu preferencia en el territorio venezolano.

Señal abierta: Canal 10.

Intercable: Canal 10.

NetUno: Canal 10.

DirecTV: Canal 110.

Supercable: Canal 10.

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia en Estados Unidos?

Si resides en Estados Unidos y no quieres perderte el decisivo partido entre Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, podrás sintonizar la señal de Televen EN VIVO deberás estar atento a los canales de DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS.

Venezuela vs Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Venezuela asumirá este encuentro con una especial motivación para quedarse con los tres puntos. La 'Vinotinto' encadena dos partidos consecutivos sin poder ganar, pero dependen de si mismo para asegurar su lugar en el repechaje y pelear por su pase al Mundial 2026.

Venezuela irá en busca de su clasificación al repechaje.

Los dirigidos por el DT Fernando Batista tendrán la obligación que quedarse con los tres puntos en el Estadio Monumental de Maturín y celebrar con su hinchada. Para ello, contarán con la presencia de su máxima figura Salomón Rondón en la delantera y Tomás Rincón el mediocampo. Además, cuentan con jugadores de gran nivel como Aramburu en la defensa.

Por su parte, Colombia llega a este encuentro sin preocupaciones luego de haber asegurado su pase a la Copa del Mundo en la fecha anterior al vencer a Bolivia por un contundente 3-0. El cuadro 'cafetero' encadena 5 partidos sin conocer la derrota, aunque 4 de ellos fueron empates.