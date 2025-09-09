Explota Maturín: Telasco Segovia fusiló al arquero y puso el 1-0 a favor de Venezuela

Venezuela y Colombia están disputando un auténtico partidazo por la última fecha de las Eliminatorias 2026, que en su primer tiempo viene teniendo muchos goles, siendo el primero anotado por Telasco Segovia en los primeros instantes que ilusiona a todo el país llanero con la clasificación al repechaje.

Cuando el reloj marcaba los 4 minutos de la contienda, Salomón Rondón recibió un pase que supo aguantar de espaldas y le metió un pase filtrado al sector derecho del área. En ese momento apareció Segovia, quien en velocidad se internó hasta los últimos metros y sacó un potente zapatazo que venció la resistencia del arquero Kevin Mier.

Video: Movistar Deportes

Este tanto de vestuario generó una explosión de júbilo en las cuatro tribunas del Estadio Monumental de Maturín, que celebró este gran paso que da el combinado venezolano en busca de acceder al repechaje y seguir soñando con la clasificación a la primera Copa del Mundo de su historia.

Telasco Segovia anotó su segundo gol en Eliminatorias con Venezuela

Es preciso señalar que el futbolista de 22 años acaba de anotar su segundo gol con Venezuela en su décimo primer encuentro disputado. El anterior fue también por Eliminatorias 2026 y en condición de local frente a Brasil. Sin embargo, esta anotación a Colombia se podría convertir en la más importante de su carrera por lo que le podría dar a su país la posibilidad de acceder a la repesca mundialista.

Josef Martínez aumentó el sueño de Venezuela marcando el segundo

La felicidad se convirtió en tensión a los 10', cuando Yerry Mina anotó el empate. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos porque a la jugada siguiente, Telasco Segovia se internó por banda derecha y sacó un centro con dirección al arco que terminó atajando Kevin Mier, pero en el rebote apareció Josef Martínez para poner su pie y mandar la pelota a la portería pese a la reacción felina del golero colombiano por evitar que entrara.

Video: Movistar Deportes