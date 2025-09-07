0

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Conoce el horario oficial del partido entre la selección de Venezuela vs su similar Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

Luis Blancas
¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia?
¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia? | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección venezolana se juega su clasificación frente al combinado colombiano, que llega al partido clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este martes 9 de septiembre de 2025, Venezuela enfrentará a Colombia a las 18:30 (Hora Perú) por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, lanza firme advertencia a Perú tras eliminación

PUEDES VER: DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, lanza firme advertencia a Perú tras eliminación: "Queremos..."

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia?

El partido entre las selecciones de Venezuela y Colombia está programado para comenzar a las 06:30 p. m. (hora local) y a las 07:30 p. m. (hora venezolana). A continuación, te presento los principales horarios en el mundo:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 19:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 p.m.
  • México: 17:30 p.m.
  • Estados Unidos: 19:30 p.m. (Florida, Washington y Nueva York) y 18:30 p.m. (Los Ángeles)
  • España: 1:30 a.m. (viernes 5)

¿Cuándo juega Venezuela contra Colombia?

La selección venezolana se enfrentará a Colombia el martes 9 de septiembre de 2025 por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela.

Venezuela vs Colombia: ¿Cómo llegan al partido?

La selección de Venezuela llega con altas posibilidades de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada en Estados Unidos, Canadá y México, a diferencia de su rival de turno, Colombia, que logró clasificar a la cita mundialista luego de vencer por 3 a 0 a Bolivia, quienes también buscan su clasificación, pero no dependen de ellos mismos.

En los últimos 5 enfrentamientos de Venezuela, el equipo vinotinto ha logrado 3 derrotas y 2 victorias. Con Argentina de Messi perdió 3-0, ante Uruguay 2-0 y con Ecuador 2-1. Mientras tanto, logró vencer a Perú por 1-0 y a Bolivia por 2-0.

Mientras tanto, la selección de Colombia ya está dentro del Mundial. Ha logrado 1 victoria, 1 derrota y 3 empates en los últimos 5 duelos: Contra Bolivia ganaron 3-0 y ante Brasil perdieron 2 a 1. Luego solo consiguió igualar contra Argentina, Perú y Paraguay.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Sebastián Rodríguez, figura de U de Chile y su post luego del fallo de Conmebol: "Una vez más..."

  2. Marcelo Bielsa quedó encandilado con futbolista que jugó en el Uruguay vs. Perú: "Distinto"

  3. U. de Chile se reforzó con ex Alianza Lima para los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano