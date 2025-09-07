- Hoy:
¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026?
Conoce el horario oficial del partido entre la selección de Venezuela vs su similar Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026.
La selección venezolana se juega su clasificación frente al combinado colombiano, que llega al partido clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este martes 9 de septiembre de 2025, Venezuela enfrentará a Colombia a las 18:30 (Hora Perú) por la última fecha de las Eliminatorias 2026.
¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia?
El partido entre las selecciones de Venezuela y Colombia está programado para comenzar a las 06:30 p. m. (hora local) y a las 07:30 p. m. (hora venezolana). A continuación, te presento los principales horarios en el mundo:
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 19:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 p.m.
- México: 17:30 p.m.
- Estados Unidos: 19:30 p.m. (Florida, Washington y Nueva York) y 18:30 p.m. (Los Ángeles)
- España: 1:30 a.m. (viernes 5)
¿Cuándo juega Venezuela contra Colombia?
La selección venezolana se enfrentará a Colombia el martes 9 de septiembre de 2025 por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela.
Venezuela vs Colombia: ¿Cómo llegan al partido?
La selección de Venezuela llega con altas posibilidades de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada en Estados Unidos, Canadá y México, a diferencia de su rival de turno, Colombia, que logró clasificar a la cita mundialista luego de vencer por 3 a 0 a Bolivia, quienes también buscan su clasificación, pero no dependen de ellos mismos.
En los últimos 5 enfrentamientos de Venezuela, el equipo vinotinto ha logrado 3 derrotas y 2 victorias. Con Argentina de Messi perdió 3-0, ante Uruguay 2-0 y con Ecuador 2-1. Mientras tanto, logró vencer a Perú por 1-0 y a Bolivia por 2-0.
Mientras tanto, la selección de Colombia ya está dentro del Mundial. Ha logrado 1 victoria, 1 derrota y 3 empates en los últimos 5 duelos: Contra Bolivia ganaron 3-0 y ante Brasil perdieron 2 a 1. Luego solo consiguió igualar contra Argentina, Perú y Paraguay.
