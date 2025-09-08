¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Venezuela vs. Colombia serán los protagonistas de un electrizante partido este martes 9 de setiembre por la última fecha de las Eliminatorias 2026 desde el Estadio Monumental de Maturín. La 'Vinotinto' se juega a partir de las 19:30 horas local (18:30 en territorio colombiano y Perú) sus opciones de meterse al repechaje mundialista por primera vez en su historia. Conoce dónde ver EN VIVO este trascendental cotejo.

¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO?

El encuentro entre 'Lllaneros' y 'cafeteros' por la jornada final de las Clasificatorias Sudamericanas se transmitirá EN VIVO a través de las pantallas de Televen, Venevisión y Tves en Venezuela; así como por Caracol y RCN en Colombia y GOLPERU en Perú. A continuación, conoce los canales que pasarán el duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: Disney Plus

Colombia: Caracol y RCN

Ecuador: El Canal del Fútbol

Estados Unidos: Fanatiz (PPV)

Perú: GOLPERU (canales 14 y 714 HD de Movistar TV)

Uruguay; AUF TV y DSports

Venezuela: Televen, Venevisión, Tves

¿Cómo ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO vía streaming?

Si no tienes un televisor cerca y quieres ver todas las incidencias del compromiso entre Venezuela vs. Colombia, es preciso señalar que también será transmitido EN DIRECTO vía streaming a través de las aplicaciones Ditu por Caracol y RCN App y los canales de Youtube de Caracol y RCN en todo el territorio colombiano, además de por Disney Plus en Chile.

¿Cómo llegan Venezuela y Colombia?

La selección venezolana ve cada vez más cerca el sueño de clasificar al primer Mundial de su historia. Pese a que ya no tiene opción de hacerlo de forma directa tras su dura derrota ante Argentina en Buenos Aires, la 'Vinotinto' depende de sí mismo para quedarse con el puesto de repechaje, pues solo necesita una victoria para asegurar el séptimo lugar de la tabla. Cualquier otro resultado complicaría sus chances y tendría que esperar el resultado que se de en el Bolivia vs. Brasil.

Venezuela tiene la primera opción de quedarse con el puesto de repechaje mundialista, Foto: FVF

Por su parte, Colombia sufrió más de la cuenta, pero logró el tan ansiado cupo a la Copa del Mundo en la penúltima fecha y tras cuatro años de ausencia venciendo abultadamente a Bolivia en Barranquilla por 3-0. De esta forma, el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo solo jugará por cumplir el calendario, pero será juez y parte en la lucha por el puesto a la repesca.

Colombia clasificó al Mundial 2026 a falta de una fecha para el final de las Eliminatorias. Foto: AFP