Alineaciones Venezuela vs Colombia: el potente once de Batista en busca del repechaje al Mundial 2026

La selección de Venezuela tiene el sueño de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por primera vez en su historia, sin embargo, tienen que vencer a Colombia para alcanzar el cupo al repechaje. Es por eso que, el técnico Fernando Batista buscará vencer al combinado colombiano con un potente once por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

Posible alineación de la selección de Venezuela

Rafael Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello, Salomón Rondón y Jefferson Savarino. DT: Fernando Batista.

La selección venezolana buscará su cupo al repechaje de la Copa Mundial 2026

Fernando Batista apostó por los jóvenes con una combinación de veteranos para lograr la primera clasificación de la selección de Venezuela al Mundial. Sin embargo, primero deberá asegurar un lugar en el repechaje, por lo que mantendrá la misma alineación que utilizó ante Argentina.

Con Salomón Rondón como líder del equipo, los venezolanos esperan vencer en casa a Colombia para así lograr el séptimo lugar, que les brinda la oportunidad de estar más cerca del Mundial 2026.

Sin embargo, en caso de que no logren vencer a los colombianos en el Estadio Monumental de Maturín, esperan que Bolivia no consiga vencer a Brasil en la altura de El Alto.

Posible alineación de la selección de Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo buscará cerrar las Eliminatorias con una victoria para concluir de buena forma su clasificación al Mundial 2026 después de 8 años.

Por eso, el técnico argentino realizará rotaciones en el equipo cafetero, por lo que el regreso de Daniel Muñoz podría ser desde el inicio, tras perderse la penúltima fecha ante Bolivia por sanción.

Además, Kevin Castaño podría ocupar el lugar de Richard Ríos o de Jefferson Lerma, mientras que Juan Fernando Quintero sería titular por James Rodríguez que salió lesionado en Colombia.