Resultados de La Tinka HOY, miércoles 10 de septiembre: últimos números ganadores y cómo jugar
La Tinka tendrá una nueva emisión HOY, 10 de septiembre, y miles de participantes podrán jugar con su suerte en busca de ser uno de los ganadores del Pozo Millonario.
La Tinka es la lotería más popular del Perú, y este miércoles 10 de septiembre de 2025 se realizará un nuevo sorteo que podría cambiar la vida de más de uno. Con jugadas accesibles desde S/ 5 y una estructura de premios que premia desde los tres aciertos, la emoción está garantizada.
Ya seas un jugador ocasional o habitual, te conviene conocer bien cómo jugar, cuáles son los premios, cómo ver el sorteo en vivo y hasta qué hora puedes participar. A continuación, te detallo todo lo que debes saber para estar listo y, sobre todo, ¡no perder este juego!
¿Cómo jugar La Tinka?
- Compra tu jugada: Puedes adquirir tu boleto físico en los "Puntos de la Suerte" o hacerlo en línea mediante el sitio web oficial de La Tinka o a través de Tinkanet.
- Selecciona tus números: Marca seis números del 1 al 48, o utiliza la opción “Al azar” si prefieres una selección automática.
- Jugada simple o múltiple:
- Simple: elige 6 números; costo aproximado: S/ 5.
- Múltiple: puedes marcar más de 6 números, aumentando posibilidades y costos (ej. 7 números por S/ 35, 8 por S/ 140, etc.).
- Horario límite: puedes jugar hasta las 8:50 p.m. el día del sorteo.
¿Dónde y a qué hora ver el sorteo?
- Horario: Los sorteos se realizan los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. (hora local).
- Dónde verlo: Puedes seguirlo en vivo a través de América TV (canal 4) desde la televisión o por las plataformas oficiales de La Tinka en Facebook o YouTube.
Premios y modalidades especiales
La Tinka ofrece una amplia variedad de premios con base en la cantidad de aciertos y la posibilidad de contar con la "Boliyapa" (número extra especial):
- 6 aciertos: Pozo Millonario acumulado (mín. S/ 1 millón)
- 5 aciertos + Boliyapa: S/ 50,000 cada ganador
- 5 aciertos: S/ 5,000 cada ganador
- 4 aciertos + Boliyapa: S/ 500 cada ganador
- 4 aciertos: S/ 100 cada ganador
- 3 aciertos + Boliyapa: S/ 50 cada ganador
- 3 aciertos S/ 5 cada ganador
- 2 aciertos + Boliyapa Jugada gratis
- 2 aciertos Jugada 2x1 (dos por el precio de una)
Además, existe una modalidad adicional conocida como "Sí o Sí", aplicable cuando el pozo mayor no se ganó. En ese caso, se realiza un sorteo extra para asegurar que alguien gane S/ 50,000.
¿Dónde y cómo cobrar tus premios?
- Para premios hasta S/1,999, puedes cobrar en cualquier Punto de la Suerte o vía Tinkanet.
- Para premios entre S/2,000 y S/999,999, el cobro se realiza mediante transferencia, solo vía Tinkanet.
- Si ganas el Pozo Millonario, debes solicitarlo a través de Tinkanet, seguir el proceso de validación y recibir el pago en tu cuenta bancaria.
