Resultados de La Tinka HOY, miércoles 10 de septiembre: últimos números ganadores y cómo jugar

La Tinka es la lotería más popular del Perú, y este miércoles 10 de septiembre de 2025 se realizará un nuevo sorteo que podría cambiar la vida de más de uno. Con jugadas accesibles desde S/ 5 y una estructura de premios que premia desde los tres aciertos, la emoción está garantizada.

Ya seas un jugador ocasional o habitual, te conviene conocer bien cómo jugar, cuáles son los premios, cómo ver el sorteo en vivo y hasta qué hora puedes participar. A continuación, te detallo todo lo que debes saber para estar listo y, sobre todo, ¡no perder este juego!

¿Cómo jugar La Tinka?

Compra tu jugada: Puedes adquirir tu boleto físico en los "Puntos de la Suerte" o hacerlo en línea mediante el sitio web oficial de La Tinka o a través de Tinkanet.

Selecciona tus números: Marca seis números del 1 al 48, o utiliza la opción “Al azar” si prefieres una selección automática.

Jugada simple o múltiple:

Simple: elige 6 números; costo aproximado: S/ 5.

Múltiple: puedes marcar más de 6 números, aumentando posibilidades y costos (ej. 7 números por S/ 35, 8 por S/ 140, etc.).

Horario límite: puedes jugar hasta las 8:50 p.m. el día del sorteo.

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo?

Horario: Los sorteos se realizan los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. (hora local).

Dónde verlo: Puedes seguirlo en vivo a través de América TV (canal 4) desde la televisión o por las plataformas oficiales de La Tinka en Facebook o YouTube.

Premios y modalidades especiales

La Tinka ofrece una amplia variedad de premios con base en la cantidad de aciertos y la posibilidad de contar con la "Boliyapa" (número extra especial):

6 aciertos: Pozo Millonario acumulado (mín. S/ 1 millón)

5 aciertos + Boliyapa: S/ 50,000 cada ganador

5 aciertos: S/ 5,000 cada ganador

4 aciertos + Boliyapa: S/ 500 cada ganador

4 aciertos: S/ 100 cada ganador

3 aciertos + Boliyapa: S/ 50 cada ganador

3 aciertos S/ 5 cada ganador

2 aciertos + Boliyapa Jugada gratis

2 aciertos Jugada 2x1 (dos por el precio de una)

Además, existe una modalidad adicional conocida como "Sí o Sí", aplicable cuando el pozo mayor no se ganó. En ese caso, se realiza un sorteo extra para asegurar que alguien gane S/ 50,000.

¿Dónde y cómo cobrar tus premios?