Resultados La Tinka de HOY 31 de agosto | Combinación del pozo millonario y últimos números ganadores

La Tinka es uno de los juegos de lotería más emblemáticos y conocidos en Perú, con sorteos que despiertan la ilusión de miles de peruanos cada semana. Para este domingo 31 de agosto de 2025, las expectativas vuelven a estar puestas en el sorteo dominical, pues es una oportunidad para ganar desde millones de soles hasta jugadas gratuitas.

En las siguientes líneas te indicaremos cómo participar, qué modalidades existen, hasta cuándo puedes apostar, a qué hora conocerás los resultados y dónde podrás seguir la transmisión en vivo.

¿Cómo jugar La Tinka?

Para jugar, debes seleccionar 6 números entre el 1 y el 48. También tienes la opción de que el sistema elija tus números automáticamente mediante la opción "Al Azar". Puedes participar en modalidad regular o usar Combos Tinkeros, que ofrecen múltiples jugadas y más chances de ganar.

La boleta física también permite jugadas múltiples: elegir más de seis números para generar combinaciones adicionales. Es importa resaltar que se requiere ser mayor de edad para participar.

¿Cuáles son las modalidades de juego?

Jugada regular: seis números, apuesta básica.

Combos Tinkeros: múltiples combinaciones en una sola jugada.

Opción “Al Azar”: números seleccionados automáticamente por el sistema.

¿Cuáles son los premios de La Tinka?

La Tinka ofrece premios escalonados según los aciertos:

6 aciertos: Pozo millonario (premio mayor).

5 aciertos + boliyapa: S/ 50,000.

5 aciertos: S/ 5,000.

4 aciertos + boliyapa: S/ 500.

4 aciertos: S/ 100.

3 aciertos + boliyapa: S/ 50.

3 aciertos: S/ 5.

2 aciertos + boliyapa: jugada gratis.

2 aciertos: jugada 2×1.

La boliyapa es una bolilla extra que se sortea tras los seis números principales y genera premios adicionales para ciertas combinaciones.

¿A qué hora es el sorteo y hasta qué momento puedes jugar?

El sorteo se realiza todos los domingos (y miércoles) a las 22:50 (10:50 p.m.)

Puedes comprar tu boleta y participar hasta las 20:50 (8:50 p.m.) del día del sorteo.

¿Dónde ver los resultados en vivo?

Podrás seguir el sorteo en vivo por: