La Tinka de HOY, domingo 17 de agosto: ver últimos resultados, jugada ganadora y pozo millonario

La Tinka emociona a miles de personas para HOY, domingo 17 de agosto, ya que su pozo millonario supera los 35 millones de soles. Si estás pensando en participar, sepa cómo jugar, cuáles son las bolillas que más han salido en los últimos sorteos y desde qué hora se pueden ver los resultados. Recuerda que también existe un plan de premios adicional, con el que podrás ganar la cifra del 'Sí o Sí' o 'Boliyapa'. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka para hoy?

Para este domingo 17 de agosto, La Tinka acumuló un pozo millonario de S/ 35,724.093, luego de llevar varias ediciones sin obtener un ganador. Para llevarse esta increíble suma de dinero, debes acertar las seis bolillas que saldrán en el juego.

¿Cuáles son los números que más salen en Tinka?

Conoce qué bolillas en el sorteo de La Tinka salieron más veces en este 2025 y ten un panorama más claro, si en caso vas a participar de esta última edición:

Bolillas 33 y 24: 15 veces

15 veces Bolillas 9 y 46: 13 veces

13 veces Bolillas 12, 22, 34: 11 veces

11 veces Bolillas 1, 2, 16, 32, 36 y 38: 10 veces.

¿Qué gano si tengo 2 aciertos en La Tinka?

Este es el plan de premios que otorga el sorteo La Tinka, de acuerdo a la cantidad de aciertos. Recuerda que por tener 2 aciertos no hay premio, pero si se adicional la boliyapa puedes llevarte 5 soles.

6 Aciertos: Pozo millonario

Pozo millonario Sí o Sí: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos: S/. 5,000:

S/. 5,000: 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500

S/. 500 4 aciertos: S/. 100

S/. 100 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50

S/. 50 3 Aciertos: S/. 10

S/. 10 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Qué significa la 'boliyapa' en La Tinka?

Al terminar de sortear las 6 bolillas principales, se extrae una séptima bolilla especial llamada boliyapa. Si el número de esa bolilla coincide con alguno de los que eligió el jugador en su jugada, recibe un premio extra.

¿Cómo puedo ganar el Pozo Millonario de La Tinka?

Para ganar el Pozo Millonario de La Tinka necesitas acertar los 6 números principales que se sortean cada domingo y miércoles. Es importante que sepas que durante el sorteo se extraen 6 bolillas ganadoras y una adicional llamada boliyapa, pero esta última no influye en el Pozo Millonario, solo da premios extra.