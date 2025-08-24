La Tinka está de regreso HOY, domingo 24 de agosto y tiene un Pozo Millonario que supera los 38 millones de soles. Si quieres conocer los últimos resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

PUEDES VER: Revisa los números ganadores de La Tinka del miércoles 20 de agosto

¿A qué hora juega La Tinka?

La Tinka realiza un nuevo juego todos los miércoles y domingos. El sorteo de la lotería peruana comienza a las 10:50 de la noche y es transmitido por la señal de América Televisión.

Resultado de La Tinka del miércoles 20 de agosto

Pozo millonario: 28 - 37 - 9 - 29 - 6 - 49 | No hubo ganador

28 - 37 - 9 - 29 - 6 - 49 | No hubo ganador Sí o sí: 30 | 1 ganador de 50 mil soles

30 | 1 ganador de 50 mil soles Boliyapa: 48 | No hubo ganador

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Las personas que quieran jugar La Tinka y ganar el Pozo Millonario, que supera los 33 millones de soles, deben saber que solo tienen hasta las 8:50 p.m. para comprar tu ticket ganador.

¿Cómo comprar La Tinka por Internet?

La Tinka también se puede comprar por Internet. Los pasos adquirir un ticket es sumamente sencillos. ¡Toma nota!

Ingresa a este LINK

Luego debes recargar saldo.

Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.

También puedes elegir la opción "Al Azar".

Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".

Plan de premios La Tinka