Revisa AQUÍ los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. La Tinka tiene un Pozo Millonario que supera los 38 millones de soles.

Roxana Aliaga
Mira los últimos resultados de La Tinka del domingo 24 de agosto.
Mira los últimos resultados de La Tinka del domingo 24 de agosto. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
La Tinka está de regreso HOY, domingo 24 de agosto y tiene un Pozo Millonario que supera los 38 millones de soles. Si quieres conocer los últimos resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Conoce a qué hora se juega el sorteo la Tinka de este miércoles 20 de agosto con un pozo de más de S/ 37 millones.

PUEDES VER: Revisa los números ganadores de La Tinka del miércoles 20 de agosto

¿A qué hora juega La Tinka?

La Tinka realiza un nuevo juego todos los miércoles y domingos. El sorteo de la lotería peruana comienza a las 10:50 de la noche y es transmitido por la señal de América Televisión.

Resultado de La Tinka del miércoles 20 de agosto

  • Pozo millonario: 28 - 37 - 9 - 29 - 6 - 49 | No hubo ganador
  • Sí o sí: 30 | 1 ganador de 50 mil soles
  • Boliyapa: 48 | No hubo ganador

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Las personas que quieran jugar La Tinka y ganar el Pozo Millonario, que supera los 33 millones de soles, deben saber que solo tienen hasta las 8:50 p.m. para comprar tu ticket ganador.

¿Cómo comprar La Tinka por Internet?

La Tinka también se puede comprar por Internet. Los pasos adquirir un ticket es sumamente sencillos. ¡Toma nota!

  • Ingresa a este LINK
  • Luego debes recargar saldo.
  • Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
  • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
  • Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.
  • También puedes elegir la opción "Al Azar".
  • Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".

Plan de premios La Tinka

  • 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
  • Sí o Sí: 50,000 soles
  • 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
  • 5 aciertos: 5,000 soles
  • 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
  • 4 aciertos: 100 soles
  • 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
  • 3 Aciertos: 10 soles
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

