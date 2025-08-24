- Hoy:
Resultados La Tinka de HOY, 24 de agosto: números ganadores del Pozo Millonario de 38'055,247 soles
Revisa AQUÍ los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. La Tinka tiene un Pozo Millonario que supera los 38 millones de soles.
La Tinka está de regreso HOY, domingo 24 de agosto y tiene un Pozo Millonario que supera los 38 millones de soles. Si quieres conocer los últimos resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!
¿A qué hora juega La Tinka?
La Tinka realiza un nuevo juego todos los miércoles y domingos. El sorteo de la lotería peruana comienza a las 10:50 de la noche y es transmitido por la señal de América Televisión.
Resultado de La Tinka del miércoles 20 de agosto
- Pozo millonario: 28 - 37 - 9 - 29 - 6 - 49 | No hubo ganador
- Sí o sí: 30 | 1 ganador de 50 mil soles
- Boliyapa: 48 | No hubo ganador
¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?
Las personas que quieran jugar La Tinka y ganar el Pozo Millonario, que supera los 33 millones de soles, deben saber que solo tienen hasta las 8:50 p.m. para comprar tu ticket ganador.
¿Cómo comprar La Tinka por Internet?
La Tinka también se puede comprar por Internet. Los pasos adquirir un ticket es sumamente sencillos. ¡Toma nota!
- Ingresa a este LINK
- Luego debes recargar saldo.
- Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
- Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
- Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.
- También puedes elegir la opción "Al Azar".
- Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".
Plan de premios La Tinka
- 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
- Sí o Sí: 50,000 soles
- 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
- 5 aciertos: 5,000 soles
- 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
- 4 aciertos: 100 soles
- 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
- 3 Aciertos: 10 soles
