Sorteo La Tinka de HOY, domingo 7 de septiembre: pozo Millonario y últimos resultados

La Tinka, una de las loterías más populares del Perú, celebra sus sorteos dos veces por semana, miércoles y domingos, generando emoción y expectativas entre miles de jugadores nacionales. Hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, se realizará un nuevo sorteo en el que puedes participar para acceder a premios desde jugadas gratis hasta el codiciado Pozo Millonario.

Es fundamental conocer cómo jugar correctamente, hasta qué hora puedes participar, los premios en juego y, sobre todo, cómo y dónde seguir la transmisión del sorteo para no perderte ningún detalle de los números ganadores. A continuación, una guía completa para que estés preparado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Para participar en el sorteo de hoy:

Debes elegir 6 números dentro de un rango del 1 al 48. El orden no importa, solo los aciertos.

También puedes optar por la opción "Al Azar", en la que el sistema elige los números por ti, o adquirir combos (zonas B, C o D) para más jugadas.

El costo mínimo por jugada es de S/ 5.

Premios disponibles

Los premios varían según la cantidad de aciertos combinados con la "boliyapa", un número adicional sorteado:

6 aciertos: obtiene el Pozo Millonario, cuyos montos se acumulan si nadie gana.

5 aciertos + boliyapa: S/ 50,000.

5 aciertos: S/ 5,000.

4 aciertos + boliyapa: S/ 500.

4 aciertos: S/ 100.

3 aciertos + boliyapa: S/ 50.

3 aciertos: S/ 5.

2 aciertos + boliyapa: una jugada gratis.

2 aciertos: jugada 2x1.

¿Hasta qué hora se puede jugar hoy?

Puedes comprar tu jugada para el sorteo del domingo hasta las 20:50 (8:50 p.m.), hora local. Pasada esa hora, ya no se acepta la participación.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo de hoy?

El sorteo de domingo 7 de septiembre de 2025 se realiza a las 22:50 (10:50 p.m.), hora de Perú. Se transmite por América Televisión (canal abierto). También a través de América tvGO (plataforma digital) y en las redes sociales oficiales de La Tinka, como Facebook o YouTube.

¿Cómo cobrar los premios?

Dependiendo del monto ganado: