Sorteo La Tinka de HOY, domingo 7 de septiembre: pozo Millonario y últimos resultados
Este 7 de septiembre se jugará un nuevo sorteo que podría hacer que reviente el Pozo Millonario para uno de los afortunados participantes de La Tinka.
La Tinka, una de las loterías más populares del Perú, celebra sus sorteos dos veces por semana, miércoles y domingos, generando emoción y expectativas entre miles de jugadores nacionales. Hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, se realizará un nuevo sorteo en el que puedes participar para acceder a premios desde jugadas gratis hasta el codiciado Pozo Millonario.
Es fundamental conocer cómo jugar correctamente, hasta qué hora puedes participar, los premios en juego y, sobre todo, cómo y dónde seguir la transmisión del sorteo para no perderte ningún detalle de los números ganadores. A continuación, una guía completa para que estés preparado.
¿Cómo se juega La Tinka?
Para participar en el sorteo de hoy:
- Debes elegir 6 números dentro de un rango del 1 al 48. El orden no importa, solo los aciertos.
- También puedes optar por la opción "Al Azar", en la que el sistema elige los números por ti, o adquirir combos (zonas B, C o D) para más jugadas.
- El costo mínimo por jugada es de S/ 5.
Premios disponibles
Los premios varían según la cantidad de aciertos combinados con la "boliyapa", un número adicional sorteado:
- 6 aciertos: obtiene el Pozo Millonario, cuyos montos se acumulan si nadie gana.
- 5 aciertos + boliyapa: S/ 50,000.
- 5 aciertos: S/ 5,000.
- 4 aciertos + boliyapa: S/ 500.
- 4 aciertos: S/ 100.
- 3 aciertos + boliyapa: S/ 50.
- 3 aciertos: S/ 5.
- 2 aciertos + boliyapa: una jugada gratis.
- 2 aciertos: jugada 2x1.
¿Hasta qué hora se puede jugar hoy?
Puedes comprar tu jugada para el sorteo del domingo hasta las 20:50 (8:50 p.m.), hora local. Pasada esa hora, ya no se acepta la participación.
¿A qué hora y dónde ver el sorteo de hoy?
El sorteo de domingo 7 de septiembre de 2025 se realiza a las 22:50 (10:50 p.m.), hora de Perú. Se transmite por América Televisión (canal abierto). También a través de América tvGO (plataforma digital) y en las redes sociales oficiales de La Tinka, como Facebook o YouTube.
¿Cómo cobrar los premios?
Dependiendo del monto ganado:
- Hasta S/ 1,999: puedes cobrar en los Puntos de la Suerte autorizados o mediante Tinkanet.
- Entre S/ 2,000 y S/ 999,999: el pago se realiza mediante transferencia bancaria vía Tinkanet.
- Para el Pozo Millonario (más de S/ 1,000,000): se realiza mediante Tinkanet, con solicitud formal, aprobación previa y depósito en cuenta bancaria.
