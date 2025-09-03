- Hoy:
Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 3 de septiembre: resultados, pozo millonario y cómo jugar
La Tinka realizará un nuevo sorteo con un pozo millonario de más de 41 millones de soles. Si aciertas las seis bolillas podrías llevarte el jugoso premio.
El sorteo La Tinka sigue generando gran emoción entre miles de peruanos que buscan ganar el gran pozo millonario de S/ 41'349,085, para ello solo necesitan acertar las seis bolillas ganadoras. ¿Cuáles han sido los últimos resultados, qué números salen más y hasta qué hora puedo participar? En esta nota de Líbero te respondemos todas las dudas.
Últimos resultados de La Tinka: sorteo del 31 de agosto
- Pozo millonario: 30 - 35 - 32 - 12 - 38 - 4 | No reventó el pozo.
- Sí o sí: 2 | Hay un ganador de 50 mil soles (Tarapoto).
- Boliyapa: 29 | 1 ganador se lleva 50 mil soles | Con 5 aciertos hubo 12 ganadores.
¿A qué hora juega La Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, todos los miércoles y domingos, y el juego se transmite a partir de las 10:50 p.m.; sin embargo, la venta de boletos permanece abierta hasta las 8:50 p.m. (20:50 horas) del día del sorteo, tanto en los puntos de venta físicos como en la plataforma online.
¿Cuáles son los números que más salen en Tinka?
Si quieres probar tu suerte y participar del popular sorteo, conoce cuáles son las bolillas que más han salido en los recientes sorteos. ¡Te deseamos mucha suerte!
- Bolillas 33 y 24: 15 veces
- Bolillas 9 y 46: 13 veces
- Bolillas 12, 22, 34: 11 veces
- Bolillas 1, 2, 16, 32, 36 y 38: 10 veces.
Plan de premios de La Tinka
Revisa qué premios puedes obtener en el juego de Intralot, de acuerdo a la cantidad de aciertos que tenga tu boleto. Ten en cuenta que existe un tiempo límite para cobrar.
- 6 Aciertos: Pozo millonario
- Sí o Sí: S/. 50,000
- 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
- 5 aciertos: S/. 5,000:
- 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
- 4 aciertos: S/. 100
- 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
- 3 Aciertos: S/. 10
- 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5
