Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 3 de septiembre: resultados, pozo millonario y cómo jugar

El sorteo La Tinka sigue generando gran emoción entre miles de peruanos que buscan ganar el gran pozo millonario de S/ 41'349,085, para ello solo necesitan acertar las seis bolillas ganadoras. ¿Cuáles han sido los últimos resultados, qué números salen más y hasta qué hora puedo participar? En esta nota de Líbero te respondemos todas las dudas.

Últimos resultados de La Tinka: sorteo del 31 de agosto

Pozo millonario : 30 - 35 - 32 - 12 - 38 - 4 | No reventó el pozo .

: 30 - 35 - 32 - 12 - 38 - 4 | . Sí o sí: 2 | Hay un ganador de 50 mil soles (Tarapoto).

2 | Hay un ganador de 50 mil soles (Tarapoto). Boliyapa: 29 | 1 ganador se lleva 50 mil soles | Con 5 aciertos hubo 12 ganadores.

¿A qué hora juega La Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, todos los miércoles y domingos, y el juego se transmite a partir de las 10:50 p.m.; sin embargo, la venta de boletos permanece abierta hasta las 8:50 p.m. (20:50 horas) del día del sorteo, tanto en los puntos de venta físicos como en la plataforma online.

¿Cuáles son los números que más salen en Tinka?

Si quieres probar tu suerte y participar del popular sorteo, conoce cuáles son las bolillas que más han salido en los recientes sorteos. ¡Te deseamos mucha suerte!

Bolillas 33 y 24: 15 veces

15 veces Bolillas 9 y 46: 13 veces

13 veces Bolillas 12, 22, 34: 11 veces

11 veces Bolillas 1, 2, 16, 32, 36 y 38: 10 veces.

Plan de premios de La Tinka

Revisa qué premios puedes obtener en el juego de Intralot, de acuerdo a la cantidad de aciertos que tenga tu boleto. Ten en cuenta que existe un tiempo límite para cobrar.