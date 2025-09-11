¿A Lima? Conmebol retiró a Bolivia como sede de la final de la Copa Sudamericana y definió nuevo país

Todo definido. Conmebol determinó quitar la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, como sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. Dado los incumplimientos de obras en los tiempos establecidos, el máximo ente del fútbol continental no dudó en retirar al país altiplánico y nombrar la nueva localía para dicho evento, ¿Se muda al Estadio Nacional de Lima?

Final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Asunción

Luego de varias reuniones entre los altos mandos de la Conmebol, se optó por elegir la capital paraguaya - Asunción - como sede de la gran final única de la Copa Sudamericana 2025. De esta manera, quedan descartadas las otras opciones como el Estadio Nacional de Lima, por lo que Perú solo será anfitrión del duelo clave de la Libertadores.

Santa Cruz no cumplió a tiempo las obras de las inmediaciones que acordó con Conmebol. Pese a que se le dio plazo para completar todo lo prometido, finalmente no se llegó a buen puerto y cambiaron la sede a Paraguay. Ahora, resta definir el estadio a disputarse este gran encuentro, pero está entre dos recintos deportivos: Defensores del Chaco o La Huerta.

Conmebol anunció el cambio de sede. Foto: Sudamericana.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana 2025?

Conmebol definió que la fecha de la final de la Copa Sudamericana 2025 no se moverá. Dicho ello, todo sigue su curso y este magno compromiso se disputará el próximo 22 de noviembre en Asunción, en un un horario aún por confirmar.

Alianza Lima de Perú apunta a la final de la Copa Sudamericana

Uno de los equipos que viene revolucionando al continente es Alianza Lima. El cuadro blanquiazul ha ido paso a paso en busca de sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, enfrentará a un duro rival como U de Chile, sabiendo que está a cuatro compromisos de soñar con la esperanzadora clasificación al duelo decisivo.