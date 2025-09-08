¡Oficial! Conmebol sorprende al confirmar inédito estadio para el Alianza Lima vs U de Chile

Alianza Lima deberá enfrentar a la U de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en su camino por conseguir su primera estrella internacional. La gran incógnita en esta llave era conocer dónde se disputaría el partido de vuelta, luego de que el cuadro chileno se viera obligado a cambiar de estadio para sus compromisos. Ahora, Conmebol confirmó donde se jugará este duelo.

¿En qué estadio se jugará el Alianza Lima vs U de Chile?

Mediante una publicación en sus redes sociales, la Conmebol Sudamericana dio a conocer cómo quedaron definidas las llaves de los cuartos de final, confirmando fechas y horarios para cada uno de los compromisos. En ese sentido, se informó que el partido de ida se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el 18 de septiembre.

Sin embargo, lo más llamativo fue la confirmación de que el duelo de vuelta se disputará el 25 de septiembre en un escenario inesperado. Según lo comunicado por el ente sudamericano, este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

De acuerdo con la prensa chilena, el conjunto sureño habría tomado esta decisión ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional de Chile por los compromisos programados en el marco del Mundial Sub-20.

Cabe resaltar que el partido de vuelta se jugará a puertas cerradas, debido a que la U de Chile deberá cumplir con la sanción de disputar siete encuentros sin público en torneos Conmebol, tras los actos de violencia ocurridos en el duelo frente a Independiente en Argentina.

¿El Alianza Lima vs U de Chile se suspenderá por apelación de Independiente?

En los últimos días ha surgido el rumor que el partido entre los 'blanquiazules' y el 'Cacique' podría ser suspendido ante una posible apelación de Independiente, tras haber sido eliminado del torneo.

No obstante, el medio chileno 'ADN Deportes' informó que, ante una eventual apelación de Independiente, la Conmebol habría determinado que el partido entre Alianza Lima vs U de Chile no se suspenda y se dispute en las fechas ya programadas.

"El partido de la U ante los peruanos se jugará en las fechas estipuladas. Fuentes de Conmebol comentan que, una vez recibidas las apelaciones de Independiente, ese mismo día sesionará la segunda sala del Tribunal de Justicia, con el fin de entregar un fallo definitivo lo antes posible", mencionaron en su nota web.