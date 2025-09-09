'Zlatan' Fernández dio rotundo calificativo a Barcos y Guerrero en Alianza: "Son tipos que no..."

Alianza Lima vive un memorable presente a nivel internacional, ya que está en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y ahora tendrá como rival a la U de Chile en partidos de ida y vuelta. En medio de este escenario, el exdelantero José Carlos Fernández fue consultado respecto al presente de los futbolistas Hernán Barcos y Paolo Guerrero, por lo que dejó una potente respuesta.

José Carlos Fernández dejó firme calificativo sobre Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima

En la reciente edición del programa de YouTube, 'Desmarcados', el popular 'Zlatan' no dudó en resaltar la vasta experiencia de ambas figuras del cuadro victoriano. Asimismo, los calificó como jugadores con "jerarquía impresionante", pues no solo destacan en la Liga 1 sino también a nivel internacional.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son piezas claves en la ofensiva de Alianza Lima/Composición: GLR

"Me causa mucha risa cuando cuestionan el rendimiento de Paolo o de Hernán. Son tipos con una jerarquía y trayectoria impresionante que te lo demuestran no solo en torneo local, sino también en internacional; cuando han tenido para demostrar, lo han hecho. Todavía algunos ponen en tela de juicio si están para competir o no", sostuvo.

Además de defender de las críticas a ambos delanteros por su edad, el exjugador de Carlos A. Mannucci también señaló que se encuentran en grandes condiciones físicas, por ende, aún siguen aportando toda su calidad profesional con Alianza Lima.

"No habría por qué decirles que se vayan porque los tipos siguen impecables físicamente, siguen rindiendo, van a jugar a la altura, hacen goles. La edad es un número, mientras ellos puedan competir, que compitan lo más que puedan", acotó.

José Carlos Fernández: ¿en qué clubes ha jugado?

Estos son los clubes nacionales y del extranjero que ha defendido el delantero peruano, José Carlos Fernández en su trayectoria profesional.