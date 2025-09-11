'Chiquito' Flores contra Sergio Peña tras polémica declaración: "¿Quién le engañó que es jugador?"

La selección peruana puso fin a las Eliminatorias 2026 con una dura derrota ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Posterior a este encuentro, varios se han pronunciado públicamente y uno de ellos fue Sergio Peña, que dejó una polémica frase que generó la reacción inmediata de un exseleccionado nacional como Juan 'Chiquito' Flores.

"Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país. Otros no la dan. Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo", fueron las declaraciones de Sergio Peña.

Juan 'Chiquito' Flores arremetió contra Sergio Peña

Durante el programa de "La Roro Network", el conocido 'Chiquito' Flores no se guardó nada en vivo y dijo de todo contra el '10' de la selección peruana. El exarquero no tuvo filtro para calificar a Sergio Peña y dijo de todo contra el jugador de Alianza Lima que ha venido siendo criticado por su rol con la Bicolor.

En primera instancia, dejó una fuerte incógnita al decir "¿Quién le ha engañado a este señor que es jugador?". Seguido de ello, manifestó que tiene pocos compromisos como para tener licencia en decir ese tipo de frases.

"¿Quién le ha engañado a este señor que es jugador? Que haya estado en otro país, que sea primo de Guerrero, puede estar en la selección y pueda tener la algarabía de decir esta barbaridad. Yo he jugado mucho tiempo el fútbol, con lo mejores, he hablado y me han rechazado. Pero este señor no puede hablar así, con tres o cuatro partidos en la selección", expresó.

Sergio Peña se concentra en Alianza Lima

Tras el cierre de Eliminatorias, ahora el objetivo de Sergio Peña es Alianza Lima. El volante nacional se ha ganado un puesto en el once titular de Néstor Gorosito, por lo que trabajará para conseguir el título de la Liga 1 y seguir avanzando de fase en la Copa Sudamericana 2025.