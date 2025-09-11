Era figura con Gareca; pero ni Reynoso, Fossati e Ibáñez lo convocaron: hoy vale casi medio millón

Culminaron las peores Eliminatorias de la selección peruana para lamento de los más de 33 millones de hinchas. Tres técnicos pasaron por la escuadra Bicolor como Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez; teniendo algo en común como el no convocar a un futbolista clave en la era de Ricardo Gareca. Este futbolista ahora es estrella en su equipo y está rondando el medio millón de euros en esta etapa de su carrera profesional.

Nos referimos a Christian Cueva, el volante nacional de ahora 33 años que milita en Ecuador para defender los colores de Emelec. En los 18 partidos que hubo de las Eliminatorias 2026, ninguno de los tres técnicos llamó al popular 'Aladino' para tratar de pelear en la tabla de posiciones y escalar, como mínimo, al séptimo lugar que da acceso al repechaje mundialista.

Luego de la dura eliminación por penales a manos de Australia para el Mundial Qatar 2022, Christian Cueva solo fue llamado por Juan Reynoso para los amistosos de fecha FIFA. Asimismo, Jorge Fossati fue otro de los que confió en él para la Copa América; pero ninguno de los tres estrategas que tuvo la Bicolor lo convocó para un duelo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Christian Cueva, la figura en la era de Ricardo Gareca

Desde la llegada de Ricardo Gareca en el 2015, Christian Cueva fue llamado desde partidos amistosos hasta los oficiales como Copa América y Eliminatorias 2022. Durante su etapa al lado del 'Tigre', el volante nacional llegó a registrar 15 goles y 16 asistencias.

Christian Cueva era convocado indiscutible para Ricardo Gareca. Foto: EFE.

Evidentemente, el presente de Christian Cueva era totalmente distinto a lo que se vivió en los años en el que Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez dirigían a la selección peruana. En esa etapa gris para la Bicolor, nuestro compatriota estaba ausente de los partidos por lesión y por no encontrar club por varios meses.

Christian Cueva: números con la selección peruana

A lo largo de su carrera profesional, Christian Cueva registra un total de 100 partidos con la selección peruana. Su debut se dio al mando del estratega Sergio Markarián, pero se consolidó con Ricardo Gareca. Suma 16 anotaciones en general, de los cuales 15 se dieron en la etapa del 'Tigre'.

¿En cuánto está cotizado Christian Cueva?

Tras el fin de las Eliminatorias 2026, y no haber jugado ningún partido con la selección peruana, Christian Cueva registra un valor de mercado de 250 mil euros a sus 33 años de edad. El volante es la gran figura en Emelec y la directiva del 'Bombillo' espera que muestre su mejor versión para lo que resta de la temporada.