Burnley de Oliver Sonne anuncia salida de futbolista tras Eliminatorias: jugará en Segunda División

Luego de esta fecha FIFA en el que Perú sepultó sus chances de clasificar al Mundial 2026, uno de los clubes que ha sorprendido de manera repentina es el Burnley de Oliver Sonne. Y es que el club de la Premier League de Inglaterra anuncia salida de futbolista al ver que tiene todo acordado con un club de Segunda División.

Nos referimos a João Mendes, muy conocido por ser el hijo del exfutbolista Ronaldinho Gaúcho, leyenda de Brasil y Barcelona de España. Pese a estar entrenando con el primer equipo de Burnley, finalmente se determinó que este delantero de 20 años juegue por Hull City de la Segunda División de Inglaterra.

"¡NUEVO CLUB MAGO! João Mendes, hijo de Ronaldinho Gaúcho, cambió de domicilio en Inglaterra y dejó el Burnley para firmar contrato con el Hull City, equipo de la segunda división del fútbol inglés. Según el periódico británico The Sun, el atleta de 20 años se ha unido a la selección sub-21 de su nuevo club. Todos los detalles del traspaso ya están ultimados", informaron.

Joao Mendes no seguirá en el Burnley de Inglaterra. Foto: Transfer News Live.

Oliver Sonne fue seguido por Burnley durante la fecha FIFA

En medio de sus entrenamientos con la selección peruana, Burnley compartió algunas postales de Oliver Sonne con la indumentaria de la Bicolor. La institución inglesa se mostró orgulloso de tener a uno de sus jugadores del primer equipo en una escuadra nacional, por lo que informaba a sus seguidores sobre el presente del 'Vikingo'.

Burnley pendiente de Oliver Sonne con la selección peruana.

Sin embargo, es claro que ahora Oliver Sonne tratará de olvidar este momento con la selección peruana y enfocarse de lleno en su trabajo con Burnley. Y es que su gran objetivo es ganarse el puesto en el once titular de Scott Parker, con el fin de afrontar no solo la Carabao Cup, sino los partidos fundamentales de Premier League como el que tendrá próximamente ante Liverpool.

Burnley vs Liverpool con Oliver Sonne: fecha, día, hora y canal

Luego del parón por fecha FIFA, Burnley será local ante Liverpool este domingo 14 de septiembre a partir de las 08:00 hora peruana por una jornada más de la Premier League de Inglaterra. Este compromiso se verá EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Disney Plus para Perú y toda Latinoamérica.

Oliver Sonne pelea por consolidarse en el once titular de Burnley.