Erick Osores y Toño Vargas tuvieron fuerte discusión en vivo por Oliver Sonne: "Falta de respeto"

Muy aparte de la desazón por la derrota de la selección peruana a manos de Paraguay, uno de los momentos más tensos que se vivió en plena transmisión de este cotejo de Eliminatorias fue el que protagonizaron Erick Osores y Toño Vargas. Ambos tomaron posturas sobre el no ingreso de Oliver Sonne, quien finalmente afrontó 5 minutos en la caída de la Bicolor.

¿Qué pasó entre Erick Osores y Toño Vargas?

Uno de los jugadores que milita en una de las mejores ligas de Europa es Oliver Sonne, quien tiene minutos con el Burnley de la Premier League de Inglaterra, adicional que ya registra su primer gol con dicho elenco. Adicional a ello, es el futbolista mejor cotizado de la Bicolor en la actualidad, pero Óscar Ibáñez no lo tomó en consideración para el cierre de las Eliminatorias.

Este hecho hizo que Erick Osores explote en vivo, pidiendo públicamente que el lateral danés-peruano no regrese por cómo se le trato en el plantel. "Que no venga más. Es una falta de respeto, lo que le hacen a este muchacho. Juega en la Premier League", expresó.

Ante ello, Toño Vargas hizo un alto a la narración del partido entre Perú vs Paraguay para responderle públicamente. "No porque juegue en la Premier League, significa que tiene que entrar sí o sí y mucho menos es una falta de respeto que no se le considere", agregó.

Esta respuesta no agradó a Osores, quien dejó una frase sarcástica contra su colega. "El Mundialito del Porvenir vale lo mismo que la Premier League para Toño Vargas", expresó. Tras estas palabras, el narrador cerró la discusión con firme respuesta: "No sé si usted ha ido a cubrir el Mundialito del Porvenir, pero no entiendo qué tiene que ver aquí", puntualizó.

Mr Peet habló de la discusión de Erick Osores y Toño Vargas

Fiel a su estilo, Mr Peet se pronunció sobre la pelea de Erick Osores y Toño Vargas por Oliver Sonne. El narrador deportivo fue enfático sobre la cobertura que se le da al jugador de Premier League, por lo que dio su opinión al expresar que no sabe si será considerado para las siguientes convocatorias.

"Querían ver a Sonne. En la transmisión todo fue en torno a Sonne. '¿Está calentando Sonne? La carita de Sonne por no entrar'. Llegue a escuchar que 'Es una falta de respeto lo que le hacen a Sonne'. Ahora resulta que a un jugador cuando lo convocas, ¿Le estás garantizado que lo vas a poner?", expresó Mr. Peet.