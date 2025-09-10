La inesperada reacción de Oliver Sonne al dejar el Perú tras jugar solo 5 minutos - VIDEO

La selección peruana cerró las Eliminatorias 2026 con una derrota frente a su similar de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, generando diversas reacciones en los hinchas y propios jugadores. Oliver Sonne, quien no tuvo muchos minutos en la cancha, fue tendencia tras el pitazo final del árbitro.

Y es que muchos pedían su ingreso al campo para que pueda aportar su talento y experiencia del fútbol inglés, pero Óscar Ibáñez decidió optar por otros jugadores y el ‘Vikingo’ se despidió de las Clasificatorias Sudamericanas con poco fútbol en la Blanquirroja. Como era de esperarse, los medios de comunicación estuvieron atentos a su partida del país.

Oliver Sonne dejó el Perú tras derrota ante Paraguay por Eliminatorias 2026

De acuerdo a las imágenes difundidas por América Deportes, Oliver Sonne caminaba dentro del aeropuerto Jorge Chávez hablando por celular, ante la atenta mirada de hinchas y algunos medios de comunicación que no dudaron en acercarse. El futbolista del Burnley no pudo dar declaraciones cuando intentaron hacerle una consulta y señaló a su teléfono móvil.

De esta manera, el jugador nacional se fue con dirección a su sala de embarque para viajar y continuar con los trabajos de su club de la Premier League. Una primera experiencia en la Blanquirroja para el ‘Vikingo’ la cual estuvo llena de emociones, pese a no haber logrado el objetivo.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana este 2025?

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará en octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.