¡Duro mensaje! Venezuela anunció a su primera salida tras quedar fuera del repechaje

La selección venezolana no alcanzó el cupo al repechaje del Mundial 2026 y su Federación dio a conocer la primera salida en medio de la tristeza.

Erickson Acuña
Venezuela cayó ante Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026 y se despidió de la posibilidad de meterse al repechaje del Mundial, lo que generó una enorme tristeza en su hinchada y los propios jugadores. Tras este duro resultado, la Federación dio a conocer su primera salida. 

Noticia en desarrollo...

AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

