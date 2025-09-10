¡Duro mensaje! Venezuela anunció a su primera salida tras quedar fuera del repechaje
La selección venezolana no alcanzó el cupo al repechaje del Mundial 2026 y su Federación dio a conocer la primera salida en medio de la tristeza.
Venezuela cayó ante Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026 y se despidió de la posibilidad de meterse al repechaje del Mundial, lo que generó una enorme tristeza en su hinchada y los propios jugadores. Tras este duro resultado, la Federación dio a conocer su primera salida.
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50