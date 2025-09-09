DT de Venezuela no quiso dar conferencia tras dura eliminación del Mundial: "Pido disculpas"

Este martes culminaron las Eliminatorias Sudamericanas con una última fecha de infarto, donde se definió el cupo al repechaje. El máximo perdedor de la jornada fue la selección venezolana, quien quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer de manera abultada por 6-3 ante Colombia en Maturín.

Este resultado dejó destrozados a los jugadores de la 'Vinotinto' y a su entrenador, Fernando Batista, quien dio la cara ante los medios de comunicación, pero sorpresivamente no dio una rueda de prensa. El 'Bocha' solo dejó unas sentidas palabras, disculpándose con el pueblo venezolano por no lograr el objetivo de acceder a la repesca intercontinental y agradeciendo a sus dirigidos por haber luchado hasta el final.

"Quiero pedirle disculpas a todo el pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha. Estoy acá por el respeto hacia ustedes. Solo quería decirles eso. Pedirles disculpas, hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Lo intentamos, llegamos hasta el final, pero no se pudo dar", declaró en conferencia de prensa.

Video: FVF

Fernando Batista analizará su continuidad como DT de Venezuela

Antes de dirigirse a los aficionados y a sus jugadores, el estratega de 55 años aseguró que este es el momento más duro y difícil de afrontar de su vida en el ámbito futbolístico, además de mencionar que en los próximos días va a comenzar a hacer un análisis sobre el futuro con tranquilidad.

"Simplemente, decirles que es un momento muy duro y difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, no pudo ser. En estos momentos es difícil pensar en muchas cosas que puedan venir. En los días venideros empezaremos a tomar análisis más tranquilos", agregó.

Hinchas venezolanos piden la renuncia de Fernando Batista

El abultado resultado que dejó a Venezuela sin su primera Copa del Mundo ha generado la molestia de los aficionados, quienes se han expresado en redes sociales pidiendo la renuncia inmediata de Fernando Batista al cargo de seleccionador nacional.

"No voy a descansar hasta ver preso a Fernando Batista. Imperdonable", "Hoy mismo tiene que irse. Fracaso absoluto", "Lo que menos espero es una renuncia inmediata de todo el cuerpo técnico" y "Adiós Fernando Batista" fueron algunas de las reacciones que se ven de los hinchas en el ciberespacio.