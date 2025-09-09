0

DT de Colombia, Néstor Lorenzo, dio duro mensaje sobre Venezuela tras ganar 6-3: "Es muy..."

Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, se pronunció tras dejar fuera del Mundial 2026 a Venezuela en Maturín con un contundente mensaje.

Erickson Acuña
Néstor Lorenzo se refirió a Venezuela tras partido contra Colombia.
Néstor Lorenzo se refirió a Venezuela tras partido contra Colombia. | La Vinotinto/AFP | Composición: Líbero
COMPARTIR

Venezuela perdió ante Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Monumental de Maturín, dejando a la Vinotinto’ fuera de la Copa del Mundo. Tras el partido, el entrenador del elenco ‘Cafetero’, Néstor Lorenzo se pronunció en conferencia de prensa donde respondió diversas preguntas.

Carlos Zambrano y su duro mensaje tras el Perú vs Paraguay.

PUEDES VER: El explosivo mensaje de Carlos Zambrano tras nueva derrota de Perú: "Se acabó la pesadilla"

El extécnico de Melgar analizó lo que fue el encuentro ante el equipo de Fernando “Bocha” Batista, quienes tenían todo a su favor para lograr el pase al repechaje a diferencia de Bolivia que también llegó a esta jornada con opciones y que terminó quedándose con el objetivo al vencer 1-0 a Brasil.

(Video: Federación Colombiana de Fútbol)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¿Cuándo juega Bolivia el repechaje y quién será su rival para clasificar al Mundial 2026?

  2. ¡Sueño de altura! Bolivia venció por 1-0 a Brasil y clasificó al repechaje del Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano