DT de Colombia, Néstor Lorenzo, dio duro mensaje sobre Venezuela tras ganar 6-3: "Es muy..."

Venezuela perdió ante Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Monumental de Maturín, dejando a la Vinotinto’ fuera de la Copa del Mundo. Tras el partido, el entrenador del elenco ‘Cafetero’, Néstor Lorenzo se pronunció en conferencia de prensa donde respondió diversas preguntas.

El extécnico de Melgar analizó lo que fue el encuentro ante el equipo de Fernando “Bocha” Batista, quienes tenían todo a su favor para lograr el pase al repechaje a diferencia de Bolivia que también llegó a esta jornada con opciones y que terminó quedándose con el objetivo al vencer 1-0 a Brasil.

(Video: Federación Colombiana de Fútbol)