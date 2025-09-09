- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Ecuador vs Argentina
- Chile vs Uruguay
- La Tinka
MisterChip lanzó duro mensaje para Venezuela en pleno partido ante Colombia: "Quedan..."
El estadístico español, MisterChip, vivió con mucha atención el partido de Venezuela por el pase al repechaje al Mundial 2026 en el estadio de Maturín.
Las Eliminatorias 2026 cierran con muchas emociones en la tabla de posiciones, pues Venezuela y Bolivia jugaron su pase al repechaje en sus respectivos partidos. Como era de esperarse, MisterChip estuvo atento al encuentro de la ‘Vinotinto’ frente al conjunto colombiano en el estadio Monumental de Maturín.
Cabe mencionar que al igual que las competencias en Europa, el famoso estadístico español sigue con atención las Clasificatorias Sudamericanas, por lo que no dudó en referirse al enfrentamiento del equipo Fernando Batista con el de Néstor Lorenzo. Un mensaje que publicó en pleno compromiso.
¿Qué dijo MisterChip sobre Venezuela durante el partido Colombia?
“Bolivia está ahora mismo en repesca y Venezuela, devastada. Quedan 45 minutos”, fue uno de los mensajes que escribió MisterChip en su cuenta de X durante el encuentro.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50