0

MisterChip lanzó duro mensaje para Venezuela en pleno partido ante Colombia: "Quedan..."

El estadístico español, MisterChip, vivió con mucha atención el partido de Venezuela por el pase al repechaje al Mundial 2026 en el estadio de Maturín.

Erickson Acuña
MisterChip lanzó duro mensaje para Venezuela en pleno partido ante Colombia
MisterChip lanzó duro mensaje para Venezuela en pleno partido ante Colombia
COMPARTIR

Las Eliminatorias 2026 cierran con muchas emociones en la tabla de posiciones, pues Venezuela y Bolivia jugaron su pase al repechaje en sus respectivos partidos. Como era de esperarse, MisterChip estuvo atento al encuentro de la ‘Vinotinto’ frente al conjunto colombiano en el estadio Monumental de Maturín.

FIFA tiene todo listo para el repechaje mundialista a jugarse en Marzo del 2026.

PUEDES VER: ¿Cómo y cuándo se jugará el repechaje del Mundial 2026?

Cabe mencionar que al igual que las competencias en Europa, el famoso estadístico español sigue con atención las Clasificatorias Sudamericanas, por lo que no dudó en referirse al enfrentamiento del equipo Fernando Batista con el de Néstor Lorenzo. Un mensaje que publicó en pleno compromiso.

¿Qué dijo MisterChip sobre Venezuela durante el partido Colombia?

“Bolivia está ahora mismo en repesca y Venezuela, devastada. Quedan 45 minutos”, fue uno de los mensajes que escribió MisterChip en su cuenta de X durante el encuentro.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¡Sueño de altura! Bolivia venció por 1-0 a Brasil y clasificó al repechaje del Mundial 2026

  2. Colombia humilló 6-3 a Venezuela en Maturín y lo dejó sin el sueño de ir al Mundial

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano