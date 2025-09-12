0

Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este sábado 13 de setiembre

Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 12 de setiembre. Continúa la acción de la Liga 1, además tendremos encuentros por LaLiga, Serie A, Premier League, entre otros.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, sábado 13 de setiembre
Partidos de hoy, sábado 13 de setiembre | Composición: Líbero
Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00 Sport Boys vs. Comerciantes UnidosL1 MAX
15:15Alianza Atlético vs. Juan Pablo IIL1 MAX
19:00 Alianza Lima vs. Deportivo GarcilasoL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
07:00Getafe vs. Real OviedoDisney+
09:15Real Sociedad vs. Real MadridESPN, Disney+
11:30Athletic Bilbao vs. AlavésDisney+
14:00Atlético Madrid vs. VillarrealDSports, DGO

Partidos de hoy por Premier League

HorariosPartidosCanales
06:30Arsenal vs. Nottingham ForestESPN, Disney+
09:00Bournemouth vs. BrightonDisney+
09:00Crystal Palace vs. SunderlandDisney+
09:00Everton vs. Aston VillaDisney+
09:00Fulham vs. Leeds UnitedDisney+
09:00Newcastle vs. WolverhamptonDisney+
11:30West Ham vs. TottenhamESPN, Disney+
14:00Brentford vs. ChelseaDisney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
08:00 Cagliari vs. ParmaDisney+
11:00Juventus vs. InterDisney+
13:45Fiorentina vs. NapoliESPN, Disney+

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
08:30Friburgo vs. StuttgartDisney+
08:30 Heidenheim vs. Borussia DortmundDisney+
08:30Mainz 05 vs. RB Leipzig Disney+
08:30Unión Berlín vs. HoffenheimDisney+
08:30Wolfsburgo vs. ColoniaDisney+
11:30Bayern Múnich vs. HamburgoDisney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
10:00Niza vs. NantesDisney+
14:05Auxerre vs. AS MónacoDisney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:25Al Khaleej vs. Al Fayha-
10:45Al Okhdood vs. Al Taawon-
13:00Al Hilal vs. Al Qadisiya-

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
12:30Godoy Cruz vs. Barracas CentralTyC, ESPN Premium, Disney+
14:45Independiente vs. BanfieldTyC, TNT Sports
17:00Estudiantes La Plata vs. River PlateESPN, Disney+
19:15Sarmiento vs. AldosiviTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Fortaleza vs. VitóriaFanatiz, Premiere
14:00Gremio vs. MirassolFanatiz, Premiere
16:30Palmeiras vs. InternacionalFanatiz, Globoplay
19:00Fluminense vs. CorinthiansFanatiz, Premiere

Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)

HorariosPartidosCanales
10:30Unión Española vs. Audax ItalianoTNT Sports
13:00Palestino vs. O'HigginsTNT Sports
15:30Cobresal vs. HuachipatoTNT Sports
18:00Limache vs. Universidad CatólicaTNT Sports

Partidos de hoy por Liga BetPlay (Colombia)

HorariosPartidosCanales
14:00Fortaleza vs. América de CaliWin Sports, Win Sports+
16:10Alianza vs. MillonariosWin Sports, Win Sports+
18:20Once Caldas vs. EnvigadoWin Sports, Win Sports+
20:30Atlético Nacional vs. Atlético BucaramangaWin Sports, Win Sports+

Partidos de hoy por Divsión Profesional (Bolivia)

HorariosPartidosCanales
14:00Oriente Petrolero vs. Real OruroFútbol Canal
16:30Nacional Potosí vs. San Antonio Bulo BuloFútbol Canal

Partidos de hoy por Copa de Primera (Paraguay)

HorariosPartidosCanales
11:00Racing Montevideo vs. Boston RiverTigo Sports
13:30Liverpool vs. PeñarolTigo Sports
16:00Cerro Largo vs. Defensor SportingTigo Sports

Partidos de hoy por Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
16:00Zamora vs. Rayo ZulianoLiga FUTVE (YT)
18:30 Puerto Cabello vs. Deportivo La GuairaLiga FUTVE (YT)

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Pachuca vs. Cruz Azul TUDN, ViX
20:00Atlas vs. Santos LagunaUniverso
20:00Tigres UANL vs. LeónViX, Prime Video
22:00Toluca vs. Puebla ViX, Tubi
22:15América vs. Chivas de GuadalajaraCanal 5 Televisa, ViX

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
18:30Atlanta United vs. Columbus CrewMLS Pass
18:30CF Montreal vs. St. Louis CityMLS Pass
18:30Charlotte vs. Inter MiamiMLS Pass
18:30DC United vs. Orlando CityMLS Pass
18:30New England Revolution vs. Toronto FCMLS Pass
19:30Chicago Fire vs. New York CityMLS Pass
19:30FC Dallas vs. Austin FCMLS Pass
19:30San Jose Earthquakes vs. Los Angeles FCMLS Pass
19:30Seattle Sounders vs. Los Angeles GalaxyMLS Pass
19:30Colorado Rapids vs. Houston DynamoMLS Pass
20:30Real Salt Lake vs. Sporting Kansas CityMLS Pass
20:35Vancouver Whitecaps vs. Philadelphia UnionMLS Pass
21:30Portland Timbers vs. New York Red BullsMLS Pass
21:30San Diego FC vs. Minnesota United MLS Pass

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

