Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este sábado 13 de setiembre

Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 12 de setiembre. Tras la fecha FIFA, se reinicia la Liga 1 y también tendremos actividad en diferentes campeonatos a nivel internacional como LaLiga, Serie A, Premier League, entre otras competiciones.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Sport Boys vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
|15:15
|Alianza Atlético vs. Juan Pablo II
|L1 MAX
|19:00
|Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:00
|Getafe vs. Real Oviedo
|Disney+
|09:15
|Real Sociedad vs. Real Madrid
|ESPN, Disney+
|11:30
|Athletic Bilbao vs. Alavés
|Disney+
|14:00
|Atlético Madrid vs. Villarreal
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|06:30
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|ESPN, Disney+
|09:00
|Bournemouth vs. Brighton
|Disney+
|09:00
|Crystal Palace vs. Sunderland
|Disney+
|09:00
|Everton vs. Aston Villa
|Disney+
|09:00
|Fulham vs. Leeds United
|Disney+
|09:00
|Newcastle vs. Wolverhampton
|Disney+
|11:30
|West Ham vs. Tottenham
|ESPN, Disney+
|14:00
|Brentford vs. Chelsea
|Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Cagliari vs. Parma
|Disney+
|11:00
|Juventus vs. Inter
|Disney+
|13:45
|Fiorentina vs. Napoli
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:30
|Friburgo vs. Stuttgart
|Disney+
|08:30
|Heidenheim vs. Borussia Dortmund
|Disney+
|08:30
|Mainz 05 vs. RB Leipzig
|Disney+
|08:30
|Unión Berlín vs. Hoffenheim
|Disney+
|08:30
|Wolfsburgo vs. Colonia
|Disney+
|11:30
|Bayern Múnich vs. Hamburgo
|Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Niza vs. Nantes
|Disney+
|14:05
|Auxerre vs. AS Mónaco
|Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:25
|Al Khaleej vs. Al Fayha
|-
|10:45
|Al Okhdood vs. Al Taawon
|-
|13:00
|Al Hilal vs. Al Qadisiya
|-
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Godoy Cruz vs. Barracas Central
|TyC, ESPN Premium, Disney+
|14:45
|Independiente vs. Banfield
|TyC, TNT Sports
|17:00
|Estudiantes La Plata vs. River Plate
|ESPN, Disney+
|19:15
|Sarmiento vs. Aldosivi
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Fortaleza vs. Vitória
|Fanatiz, Premiere
|14:00
|Gremio vs. Mirassol
|Fanatiz, Premiere
|16:30
|Palmeiras vs. Internacional
|Fanatiz, Globoplay
|19:00
|Fluminense vs. Corinthians
|Fanatiz, Premiere
Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Unión Española vs. Audax Italiano
|TNT Sports
|13:00
|Palestino vs. O'Higgins
|TNT Sports
|15:30
|Cobresal vs. Huachipato
|TNT Sports
|18:00
|Limache vs. Universidad Católica
|TNT Sports
Partidos de hoy por Liga BetPlay (Colombia)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Fortaleza vs. América de Cali
|Win Sports, Win Sports+
|16:10
|Alianza vs. Millonarios
|Win Sports, Win Sports+
|18:20
|Once Caldas vs. Envigado
|Win Sports, Win Sports+
|20:30
|Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga
|Win Sports, Win Sports+
Partidos de hoy por Divsión Profesional (Bolivia)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Oriente Petrolero vs. Real Oruro
|Fútbol Canal
|16:30
|Nacional Potosí vs. San Antonio Bulo Bulo
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por Copa de Primera (Paraguay)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Racing Montevideo vs. Boston River
|Tigo Sports
|13:30
|Liverpool vs. Peñarol
|Tigo Sports
|16:00
|Cerro Largo vs. Defensor Sporting
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Zamora vs. Rayo Zuliano
|Liga FUTVE (YT)
|18:30
|Puerto Cabello vs. Deportivo La Guaira
|Liga FUTVE (YT)
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Pachuca vs. Cruz Azul
|TUDN, ViX
|20:00
|Atlas vs. Santos Laguna
|Universo
|20:00
|Tigres UANL vs. León
|ViX, Prime Video
|22:00
|Toluca vs. Puebla
|ViX, Tubi
|22:15
|América vs. Chivas de Guadalajara
|Canal 5 Televisa, ViX
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|Atlanta United vs. Columbus Crew
|MLS Pass
|18:30
|CF Montreal vs. St. Louis City
|MLS Pass
|18:30
|Charlotte vs. Inter Miami
|MLS Pass
|18:30
|DC United vs. Orlando City
|MLS Pass
|18:30
|New England Revolution vs. Toronto FC
|MLS Pass
|19:30
|Chicago Fire vs. New York City
|MLS Pass
|19:30
|FC Dallas vs. Austin FC
|MLS Pass
|19:30
|San Jose Earthquakes vs. Los Angeles FC
|MLS Pass
|19:30
|Seattle Sounders vs. Los Angeles Galaxy
|MLS Pass
|19:30
|Colorado Rapids vs. Houston Dynamo
|MLS Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City
|MLS Pass
|20:35
|Vancouver Whitecaps vs. Philadelphia Union
|MLS Pass
|21:30
|Portland Timbers vs. New York Red Bulls
|MLS Pass
|21:30
|San Diego FC vs. Minnesota United
| MLS Pass