Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y dónde ver

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Garcilaso este sábado 13 de setiembre, a partir de las 19:00 hora local, en partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul debe sumar tres puntos si quiere mantenerse en la lucha por el título y además también tiene la mente puesta en la Copa Sudamericana, torneo en el que disputará los cuartos de final ante Universidad de Chile.

Las bajas confirmadas son Kevin Quevedo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés, todos por suspensión. Paolo Guerrero y Piero Cari superaron sus lesiones y están en la lista de concentrados.

Alianza Lima apunta a ganar el Clausura. Foto: Liga 1 Te Apuesto.

¿Cómo llega Deportivo Garcilaso?

Por su parte, el 'Pedacito de cielo' está invicto en el Clausura y buscará romper su mala racha cada vez que enfrentó al elenco blanquiazul, con el que perdió todos sus enfrentamientos desde que ascendió en 2023.

En la semana se especuló que Pablo Erustes partía a un equipo de Irak, pero de momento Carlos Bustos, DT del elenco imperial, ha confirmado que el extremo argentino se queda e iniciaría acciones en Matute.

Deportivo Garcilaso apunta a dar el golpe en Matute. Foto: Garcilaso

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: horarios

Repasa horarios y canales para ver partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00

México: 18:00

Estados Unidos: 20:00 (Miami y Nueva York) y 17:00 (Los Ángeles)

España: 02:00 (del domingo 14)

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: canales

El cotejo entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso será transmitido por la señal de L1 MAX (anteriormente conocido como Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV como DirecTV, Best Cable, Claro TV y WinTV. Además, puedes verlo vía streaming por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: pronósticos

Alianza Lima tiene un importante favoritismo sobre Deportivo Garcilaso para este partido, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más acerca la hora del partido.

Casas Alianza Lima Empate Dep. Garcilaso Te Apuesto 1.40 4.51 8.67 Apuesta Total 1.33 5.00 9.50 Inkabet 1.33 4.80 8.90 Betano 1.39 4.90 10.00 Stake 1.37 4.90 8.90

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: historial

Alianza Lima ha ganado los cinco partidos que disputó frente a Deportivo Garcilaso. El último fue 1-0 en Cusco gracias a un gol de Paolo Guerrero.

Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Apertura 2025

Garcilaso 1-2 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 3-2 Garcilaso | Apertura 2024

Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Clausura 2023

Alianza Lima 3-2 Garcilaso | Apertura 2023

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos. DT. Néstor Gorosito.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya. DT. Carlos Bustos.