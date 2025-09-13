Conmebol destaca a figura de Alianza Lima previo a partido ante U de Chile: "Siempre..."

Alianza Lima no solo está enfocado en lo que será su partido ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025, sino además mira de reojo la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra U de Chile. Este jueves se da inicio a los primeros 90 minutos de la llave en Matute, pero la Conmebol ya comienza a vivir el encuentro destacando a una de las principales figuras del cuadro blanquiazul.

El organismo del fútbol sudamericano sorprendió a toda la hinchada aliancista este sábado al resaltar al extremo ecuatoriano Eryc Castillo, un titular indiscutible de los 'Íntimos', a pocos días de la ida frente al 'Romántico Viajero', pues considera que es una de las piezas más peligrosas en la ofensiva del equipo y que siempre "hace de las suyas".

"Eryc Castillo siempre hace de las suyas en Alianza Lima", fue el mensaje con el que Conmebol destacó al atacante ecuatoriano en las redes sociales del certamen continental, acompañado de un video del choque frente a Universidad Católica de Ecuador en La Victoria, donde se ve como le hace una huacha a un rival.

Video: Conmebol Sudamericana

Eryc Castillo es uno de los máximos goleadores de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025

La 'Culebra' viene teniendo una gran temporada con el conjunto victoriano, sobre todo a nivel internacional, donde ha tenido una destacada actuación. Solamente contando Copa Sudamericana, el futbolista de 30 años ha jugado 341 minutos en los cuatro encuentros que disputaron los dirigidos por Néstor Gorosito, anotando dos tantos ante Gremio en Matute y Universidad Católica en Quito; siendo de esta manera uno de los dos goleadores del equipo en el torneo Conmebol.

Eryc Castillo ha marcado dos goles en cuatro partidos con Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. Foto: Agencia Blanquiazul

Eryc Castillo será titular en Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

Es preciso señalar que el comando técnico de Alianza Lima no quiere dejar nada al azar contra Deportivo Garcilaso pues está en juego seguir en los primeros lugares del Torneo Clausura. Por esa razón, es casi un hecho que contarán con Eryc Castillo desde el arranque como extremo en busca de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, es un riesgo pues si se llegara a lesionar, se perdería la ida contra U de Chile por la Sudamericana.

Alianza Lima le renovó contrato a Eryc Castillo

De acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, Alianza Lima y Eryc Castillo llegaron a un acuerdo para la renovación del contrato del atacante ecuatoriano hasta diciembre del 2027. Además, reveló que hay una posibilidad que este nuevo vínculo sea extendido por una temporada más.