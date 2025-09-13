Alianza Lima y su decisión sobre Gorosito en medio de rumores con la FPF: "Entendemos que..."

Alianza Lima atraviesa una temporada diferente a lo habitual, ya que en la Liga 1 no le va de la mejor manera, pero a nivel internacional se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Uno de los grandes responsables de este 'cambio' es que Néstor Gorosito, director técnico que recientemente ha sido vinculado a la selección peruana como el reemplazo de Óscar Ibáñez para la 'nueva era' de la Bicolor.

Como sabemos, tras quedar fuera del Mundial 2026, el 'equipo de todos' está a la búsqueda de un nuevo entrenador para las próximas Eliminatorias Conmebol. De momento se sabe que Carlos Silvestri estará a cargo como interino en los partidos amistosos de septiembre y octubre, pero la Blanquirroja seguirá intentando encontrar a un estratega con experiencia y uno de los nombres que está rondando es el del popular 'Pipo'.

Pese a ello, en medio de los rumores, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, le dio calma a todos sus hinchas al mencionar que la renovación de Néstor Gorosito como director técnico es prácticamente un hecho y únicamente falta formalizarla, aunque esto es lo más importante sin duda alguna. Así lo comentó en diálogo con el programa Full Deporte.

"Con 'Pipo' está bastante avanzado. Para nosotros no hay un tema de si queremos que se quede o no. Nosotros queremos que se quede, entendemos que él también", indicó el dirigente blanquiazul, alejando así las posibilidades de que el argentino sea nuevo entrenador de la selección peruana para las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Néstor Gorosito busca salir campeón con Alianza Lima.

¿Hasta cuándo es el contrato de Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito llegó este 2025 a Alianza Lima y fue sumamente criticado en un inicio, ya que su palmarés no lo resguardaba como la mejor de las opciones. El popular director técnico argentino firmó por toda una temporada, es decir que su contrato con los íntimos vence en diciembre del presente año.