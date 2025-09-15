Prensa chilena revela que Alianza Lima inscribió a nuevo jugador para enfrentar a la U de Chile
Previo al partido ante la U de Chile por Sudamericana, un medio sureño sorprendió al revelar que Alianza Lima dio el golpe al inscribir a una nueva figura. ¿De quién se trata?
Alianza Lima buscará recuperarse de la dura derrota ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1, por lo que ya concentran sus esfuerzos en lo que será su partido ante la U de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules arrancan la llave como locales y, en la previa, un reconocido medio chileno sorprendió al opinar sobre un jugador blanquiazul.
Días antes de este trascendental encuentro, el medio chileno 'Red Gol' analizó al conjunto blanquiazul y sorprendió a los hinchas al revelar que el club inscribió a un nuevo jugador para disputar la Copa Sudamericana. Se trata del volante Pedro Aquino, último fichaje de Alianza Lima.
El citado medio sureño destacó que la directiva aliancista consiguió incluir a la ‘Roca’ en la lista de buena fe para el choque ante la U de Chile, en reemplazo de Erick Noriega. Incluso, resaltaron que su llegada fue uno de los movimientos más importantes del reciente mercado de fichajes.
"Alianza Lima quiere concentrarse en la Copa Sudamericana y en el torneo continental podrá contar con su último fichaje, el seleccionado peruano Pedro Aquino", indicaron en su publicación.
“El mediocampista (Pedro Aquino) llegó en calidad de cedido al cuadro de La Victoria, desde Santos Laguna, y su regreso a la liga peruana fue un gran golpe al mercado local”, añadieron.
Cabe recordar que esta modificación fue posible gracias al reglamento de la Conmebol, que permite a los clubes realizar hasta dos cambios en su nómina para la instancia de cuartos de final.
¿Cómo llega Alianza Lima al duelo ante la U de Chile?
La escuadra de Alianza Lima tiene la firme obligación de obtener un resultado positivo ante su similar chileno y así dejar atrás el duro revés sufrido frente a Deportivo Garcilaso. Además, un triunfo en casa podría inclinar seriamente la balanza a favor de los blanquiazules en esta llave decisiva.
Por otro lado, el equipo dirigido por Néstor Gorosito contará con la presencia de Paolo Guerrero y Piero Cari, quienes ya sumaron minutos en la última jornada de la Liga 1 y se perfilan para arrancar como titulares en este duelo internacional.
